Francisco Egas, presidente de la FEF, le mete presión a Beccacece para el Mundial 2026: “El sueño más grande…”

La Selección de Ecuador tiene una de las mejores camadas de su historia y por primera vez jugará un Mundial con futbolistas siendo campeones de clubes y Champions League. De ahí que, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, le meta presión a Beccacece.

El directivo dio una entrevista en De Fútbol Se Habla Así para DSports y fue muy contundente sobre lo que espera para Ecuador en la siguiente Copa del Mundo. Esto también en relación a las palabras de Beccacece que es espera hacer el Mundial más importante en la historia del país.

“Queremos hacer un Mundial memorable para Ecuador, queremos hacer un Mundial que ya lo ha dicho el profesor Beccacece, el mejor mundial de la historia del Ecuador. Y yo digo, 5 partidos por lo mínimo, que nunca los hemos jugado en el mundial. Estamos para soñar y volar soñando. Cuando uno sueña, el sueño es lo más grande que uno lo pueda imaginar”, comentó el presidente.

Jugar 5 partidos para Ecuador en el anterior formato del Mundial era llegar hasta cuartos de final, ahora sería estar en octavos de final, pero la intención de FEF y Beccacece es justamente mejorar ese resultado. En 2006, Ecuador llegó hasta los octavos y fue eliminado ante Inglaterra.

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Ecuador también llega como uno de los candidatos a dar la sorpresa en el torneo, porque quedó segundo en la Eliminatoria, solo por detrás del vigente campeón del Mundo, Argentina. Además, Beccacece solo ha sufrido una derrota como DT de Ecuador y fue ante Brasil.

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El grupo de Ecuador en el Mundial 2026

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La Selección de Ecuador tiene este grupo para el Mundial 2026 y este fixture oficial a jugar en el torneo:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

El contrato de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales de 2026. Pero al contar con el apoyo de Francisco Egas se especula ya con la posibilidad de una eventual renovación de contrato, aunque la oferta llegaría después de la Copa del Mundo.

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En síntesis: