Así quedó la tabla de LigaPro tras la derrota de Emelec

Emelec cerró los partidos del domingo de LigaPro con derrota ante Aucas y con esto hay algunos cambios en la tabla de posiciones. Lo más llamativo es que dos de los grandes del torneo, terminan en ronda de descenso.

Liga de Quito y Emelec estarían peleando la permanencia si se acaba el torneo ecuatoriano en esta jornada. Independiente del Valle remontó en minutos y sigue líder.

U. Católica ganó en Ambato a Técnico Universitario y terminará como escolta del torneo. Deportivo Cuenca ganaba con tranquilidad 2-0 pero en cuestión de cinco minutos IDV remontó.

Barcelona sufrió pero ganó ante Leones y sigue en la pelea, mientras que Aucas con sus tres victorias seguidas escaló al cuarto puesto. Con mucha sorpresa, Liga de Quito termina undécimo en la tabla.

Tabla LigaPro.

El fixture de la siguiente fecha de LigaPro

El torneo ecuatoriano tendrá estos partidos la siguiente jornada: