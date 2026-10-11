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Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras el Liga de Quito vs. Barcelona

Liga de Quito venció a Barcelona SC y cerró la jornada del domingo de LigaPro, con esto hay cambios en la tabla de posiciones de LigaPro.

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras el Liga de Quito vs. Barcelona
Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras el Liga de Quito vs. Barcelona

La LigaPro cerró una jornada más este domingo con la victoria de Liga de Quito a Barcelona SC y con esto se jugaron los tres partidos de la fase hexagonal del título, así como descenso y clasificación a Copa Sudamericana.

Liga de Quito escaló a la tercera casilla con su victoria sumado a la derrota de U. Católica y de Aucas. Macará venció de visita a los ‘camaratas’ y está como escolta. Independiente del Valle sigue con una veintena de puntos de ventaja.

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En el segundo hexagonal, Libertad se está quedando con el cupo a Sudamericana, por detrás está Guayaquil City, Leones del Norte y finalmente Emelec, quiénes se complicaron nuevamente.

En el hexagonal de descenso, el Manta FC y Delfín SC son los que por ahora están regresando a la Serie B en el 2027. Quedan ocho fechas en el primer y tercer hexagonal para el cierre de temporada.

En el caso de Católica, Delfín, Liga de Quito e Independiente del Valle siguen también en carrera en las semifinales de la Copa Ecuador 2026.

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En resumen

  • Liga de Quito superó a Barcelona SC en el Rodrigo Paz Delgado, sacudiendo la parte alta de la tabla de posiciones de la LigaPro en esta temporada 2026.
  • El resultado aprieta la clasificación directa a la CONMEBOL Libertadores, recortando distancias y dejando la lucha por los cupos internacionales al rojo vivo.
  • El marcador en el clásico enciende el debate en ambas aficiones, prometiendo una definición apasionante en las jornadas finales del torneo.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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