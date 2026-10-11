Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras el Liga de Quito vs. Barcelona

Liga de Quito venció a Barcelona SC y cerró la jornada del domingo de LigaPro, con esto hay cambios en la tabla de posiciones de LigaPro.

La LigaPro cerró una jornada más este domingo con la victoria de Liga de Quito a Barcelona SC y con esto se jugaron los tres partidos de la fase hexagonal del título, así como descenso y clasificación a Copa Sudamericana.

Liga de Quito escaló a la tercera casilla con su victoria sumado a la derrota de U. Católica y de Aucas. Macará venció de visita a los ‘camaratas’ y está como escolta. Independiente del Valle sigue con una veintena de puntos de ventaja.

En el segundo hexagonal, Libertad se está quedando con el cupo a Sudamericana, por detrás está Guayaquil City, Leones del Norte y finalmente Emelec, quiénes se complicaron nuevamente.

En el hexagonal de descenso, el Manta FC y Delfín SC son los que por ahora están regresando a la Serie B en el 2027. Quedan ocho fechas en el primer y tercer hexagonal para el cierre de temporada.

En el caso de Católica, Delfín, Liga de Quito e Independiente del Valle siguen también en carrera en las semifinales de la Copa Ecuador 2026.

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En resumen