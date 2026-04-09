Así quedó la tabla de posiciones de Liga de Quito en Copa Libertadores

Liga de Quito ganó en su debut en la Copa Libertadores contra Always Ready y también estuvo pendiente del partido entre Lanús y Mirassol. Al término de la primera jornada, los ‘albos’ empiezan a sacar ventaja.
Mirassol de Brasil ganó 1-0 al cuadro argentino y ahora están junto al club ecuatoriano con +3 puntos en la primera casilla. Justamente ambos se enfrentan en la segunda fecha.
Si Liga de Quito vence a Mirassol en la siguiente jornada de la Copa Libertadores, estará líder con 6 puntos, empezando a sacar ventaja contra sus inmediatos seguidores.
Lanús por su parte hará de local contra Always Ready de Bolivia, ambos perdieron en la primera fecha por lo que deben puntuar. En el caso de Liga, una victoria es importante para sumar puntos para el Mundial de Clubes.
Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.
En resumen
- Liga de Quito y Mirassol lideran su grupo con 3 puntos tras la primera jornada.
- El club brasileño Mirassol venció 1-0 a Lanús en el otro encuentro de la serie.
- Liga de Quito enfrentará a Mirassol en la segunda fecha para definir el liderato absoluto.