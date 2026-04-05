Así quedó la tabla del Sudamericano sub 17 luego del empate de la Selección de Ecuador vs. Colombia

El Sudamericano sub 17 se continuó jugando este fin de semana con su segunda fecha, la Selección de Ecuador venía de una agónica victoria contra Paraguay y ahora enfrentó a Colombia. A falta de algunos partidos, la ‘Tri’ es líder.
Ecuador empató 0-0 contra Colombia en un partido en el que jugó con diez elementos todo el segundo tiempo tras la expulsión de Nixon Ayoví. Ecuador así sumó 4 puntos y está líder en la tabla.
Solo lo puede igualar en puntos esta jornada la Selección de Uruguay si logra ganarle a Paraguay. En el segundo grupo, la Selección de Argentina es líder tras golear a Perú junto con Brasil, quiénes también arrancaron ganando.
Al ser grupos de cinco equipos, cada equipo tendrá una jornada libre. En el caso de Ecuador, tendrán descanso en la fecha 4 mientras que en la 3 enfrentarán a Uruguay.
Cómo está la tabla del Sudamericano Sub 17
Grupo A
|Club
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Ecuador
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Chile
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Colombia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
No aguantó más: Jugador de Liga de Quito habría pedido ser vendido a Independiente del Valle
Grupo B
|Club
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|Brasil
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|0
|3
|Venezuela
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Perú
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|Bolivia
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
El fixture de Ecuador en el Sudamericano Sub 17
- Ecuador 2-1 Paraguay | Grupo A, Fecha 1
- Ecuador 0-0 Colombia | Grupo A fecha 2
- Ecuador vs. Uruguay | Grupo A, fecha 3 | 7 de abril a las 15h00
- Chile vs. Ecuador | Grupo A, fecha 5 | Domingo 12 de abril a las 18H00