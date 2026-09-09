VIDEO | Piero Hincapié falla un gol insólito en la Champions League

El ecuatoriano tuvo su primer gol con los 'Gunners' en la Champions League, pero definió de la peor manera.

Piero Hincapié tuvo un partido aceptable con el Arsenal en la Champions League, el ecuatoriano volvió a ser titular, pero acabó fallando un gol casi cantado. Fue un buen partido del tricolor, pero lamentablemente queda en la imagen de no poder definir en una clara de gol.

El increíble fallo de Piero Hincapié

El central ecuatoriano nuevamente fue titular por la banda izquierda, y en una gran jugada colectiva de los ‘Gunners’ el ecuatoriano no pudo definir una pelota casi debajo del arco. Se apuró y la mandó a las nubes.

El fallo de Hincapié dolió mucho también por el momento en el que se estaba dando, puesto que, el Arsenal estaba fallando varios goles y el partido se le estaba cerrando. Luego llegó el gol de Odegaard que abrió el marcador para el campeón de la Premier League.

¡LO QUE ERRÓ HINCAPIÉ!

🇪🇨🤯 El ecuatoriano entró bien por el segundo palo, tras el pase de Ben White, pero su remate se fue por encima del arco. ¡Nadie lo podía creer!



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A nivel defensivo, Piero Hincapié nuevamente volvió a estar sólido en fue clave en varios momentos en que Napoli intentó aproximarse por su sector. El tricolor completó su primer partido completo de la temporada y espera seguir siendo variante en los siguientes encuentros.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene contrato con Arsenal hasta la temporada 2031. El ecuatoriano fue comprado en este curso ya de manera oficial, tras estar a préstamo en el primer año en Inglaterra. Fueron más de 50 millones, los que invirtió Arsenal por el ecuatoriano.

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En síntesis: