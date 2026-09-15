Este martes 15 de septiembre de 2026 Piero Hincapié recibió otra muy mala noticia con Arsenal. El central ecuatoriano ha perdido su lugar en el once titular en este comienzo de curso, y ahora incluso para la Copa de la Liga, se quedó fuera del banco de suplentes.
Piero Hincapié “borrado” de Arsenal
Arsenal confirmó su alineación para jugar contra el Ipswich en la Copa de la Liga, donde era esperado que salga con algunos suplentes, y hasta con jóvenes como Salmon o Dowman. Pero lo llamativo es que Hincapié no ha entrado ni entre los jugadores suplentes. No se ha informado de alguna lesión para el ecuatoriano.
Piero Hincapié no va ni al banco de suplentes como sí algunos titulares como Saka, Havertz, Tzolis, Calafiori. Otro que tampoco va al banco de suplentes es Declan Rice, pero el volante es un habitual titular y parece que con él la decisión es de descanso.
Piero Hincapié ni al banco de suplentes en Arsenal. (Foto: Arsenal)
Esto no deja de alarmar a los hinchas ecuatorianos, puesto que, el año anterior Hincapié lo terminó siendo la gran figura de Arsenal y uno de los que más minuto jugó. Ahora, viene perdiendo minutos y espacio. Incluso el pasado fin de semana no jugó ni un instante contra el Sunderland.
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El partido Ipswich contra Arsenal por la Copa de la Liga comenzará a las 14H00 (EC) y los aficionados podrán ver el partido por el plan premium de Disney+.
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Datos clave:
- Piero Hincapié quedó fuera de la convocatoria del Arsenal ante Ipswich por Copa de la Liga.
- Piero Hincapié perdió la titularidad en Arsenal y venía de no sumar minutos ante Sunderland.
- 14:00 (hora de Ecuador) iniciará el partido del Arsenal ante Ipswich por la Carabao Cup.