Los jugadores ecuatorianos ya son animadores constantes del mercado de fichajes en Europa, varios futbolistas como Piero Hincapié, Moisés Caicedo, y otros vienen animando la ventana desde hace varias temporadas. Ahora el turno es para Pervis Estupiñán que interesa a Atlético de Madrid.

De acuerdo a la revelación de Ekrem Konur, Atlético de Madrid sigue muy interesado en el fichaje de Pervis Estupiñán. El lateral ecuatoriano la pasa muy mal en AC Milan, donde perdió el puesto y el club ya le busca reemplazo con otros jugadores.

AC Milan estaría dispuesto a vender a Pervis Estupiñán y para dejarlo ir el club pediría una cifra cercana a los 20 millones, que fue lo que invirtieron en su fichaje en el verano pasado. El ecuatoriano no entra en planes de Allegri y por eso su salida está sobre la mesa.

Atlético de Madrid ya viene sondeando a varios jugadores ecuatorianos desde hace varias temporadas, uno de los que más cerca estuvo de llegar fue Piero Hincapié. No obstante, este central acabó eligiendo a Arsenal para seguir su carrera en Europa. Si contratan a Pervis sería el primer ecuatoriano en jugar en este equipo en toda su historia.

Pervis Estupiñán no ha podido ser titular con AC Milan. (Foto: GettyImages)

El precio de Pervis Estupiñán ha venido en picada en los últimos meses, puesto que, el jugador ecuatoriano no es titular en AC Milan y ha quedado expuesto en otros goles en contra. Cuando llegó a Italia su valor de mercado superaba los 30 millones de euros.

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Los números de Pervis Estupiñán en AC Milán

Como jugador de AC Milan, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 19 partidos entre todas las competencias. Comenzó como titular, pero una expulsión y varios errores lo sacaron del once inicial. Ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia en poco más de 1.100 minutos.

El valor de mercado de Pervis Estupiñán

De acuerdo a transfermarkt, Pervis Estupiñán ahora mismo tiene un valor de mercado de 14 millones de euros. Su cotización en el mercado ha bajado totalmente, después de varios años jugando en la Premier League con la camiseta de Brighton.

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En síntesis:

El Atlético de Madrid está interesado en fichar al lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán .

está interesado en fichar al lateral ecuatoriano . El AC Milan pide 20 millones de euros por el traspaso del defensor ecuatoriano.

pide por el traspaso del defensor ecuatoriano. Pervis Estupiñán registra 1 gol y 1 asistencia en 19 partidos con el club italiano.