¡Última hora! Liga de Quito tomó esta decisión con Tiago Nunes

La temporada 2026 no está yendo de la mejor manera para Tiago Nunes y Liga de Quito. El club está muy lejos del nivel demostrado en 2025 y ahora sumó una durísima derrota contra Barcelona SC. Por lo cual, el ‘Rey de Copas’ se vio obligado a tomar una decisión.

De acuerdo a la información de Federación Postera, en la interna de Liga de Quito aún confían en Tiago Nunes. Por lo cual, el estratega brasileño fue ratificado en su cargo y estará en el banquillo para dirigir ante Always Ready en el estreno en la Copa Libertadores.

Otro de los motivos para que Nunes se quede en el cargo es que tiene una cláusula bastante elevada y ahora el club no se puede permitir “gastar” en pagarle su salida. De ahí que, confían en que pueda darle vuelta a este duro momento y encontrar el funcionamiento.

Nunes viene siendo muy cuestionado por los aficionados de Liga de Quito y las críticas no se han detenido. También se habla de problemas a la interna del club, no obstante, sobre esta última situación no se han dado detalles públicos y todo se mantiene en rumores.

La directiva de Liga de Quito tampoco está buscando un nuevo entrenador, el club tendría en caso de emergencia (salida de Nunes) a ‘Pato’ Hurtado como interino y ahí se empezaría a buscar a un nuevo entrenador. Nunes llegó a mitad de 2025 a Liga.

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Los números de Tiago Nunes en Liga de Quito en este 2026

En esta temporada, Nunes solo ha dirigido a Liga de Quito en un total de 7 partidos, todos por LigaPro. El entrenador lleva 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Sin embargo, lo que más preocupa es el escaso movimiento ofensivo que viene mostrando su equipo.

El sueldo de Tiago Nunes en Liga de Quito

Como entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes tiene un salario que va entre los 10 mil y 15 mil dólares al mes. El técnico también empezó a sonar en las últimas horas para reforzar a equipos como Sporting Cristal en Perú, donde ya tiene un importante pasado.

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En síntesis:

Tiago Nunes fue ratificado como entrenador de Liga de Quito pese a perder con Barcelona.

fue ratificado como entrenador de pese a perder con Barcelona. El estratega registra 3 victorias , 1 empate y 3 derrotas en la temporada 2026.

, y en la temporada 2026. La directiva descartó su salida debido a una cláusula elevada y falta de presupuesto.