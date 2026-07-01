Aunque tuvo un mal Mundial 2026: Arsenal le da la mejor noticia a Piero Hincapié

Piero Hincapié tiene un nuevo e importante salario en Arsenal, concretando así el gran momento personal que está viviendo.

Piero Hincapié está viviendo el mejor momento de su carrera y ahora el jugador ecuatoriano tiene también una gran noticia de Arsenal. El central ecuatoriano pasó a ser comprado por los ‘Gunners’ en este año y ahora el jugador tendrá también un nuevo salario.

¿Cuál será el nuevo salario de Hincapié en Arsenal?

El nuevo sueldo de Piero Hincapié en Arsenal sería entre los 4 y 5 millones. Es el promedio de sueldo que cobran los nuevos jugadores de los ‘Gunners’, de acuerdo a la información de fichajes.com. Jugadores como Zubimendi y Merino que llegaron hace poco tiene un sueldo anual entre 4 y 5 millones.

Piero Hincapié viene de una gran temporada con Arsenal, puesto que, el central ecuatoriano estuvo a préstamo en este año, y porque el tricolor salió campeón de la Premier League. Aunque su nivel se quedó lejos en el Mundial 2026, no deja de ser de los mejores jugadores ‘Gunners’.

Hincapié se queda en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Hincapié no tuvo el Mundial que se esperaba de él, puesto que, se quedó lejos de ese nivel que venía mostrando en toda la temporada. En la Copa del Mundo quedó debiendo como central y también como lateral por la izquierda, más aún como lateral.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

En esta temporada, Piero Hincapié ha jugado con Arsenal un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 2 asistencias. Arsenal decidió comprarlo en esta temporada y le armó un contrato por los próximos 5 años, hasta 2031.

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