Barcelona hace oficial sus nuevas camisetas 2026: Precio y dónde comprarlas

Barcelona y Marathon anunciaron las nuevas camisetas del equipo para esta temporada. La alterna, tercera equipación y la principal fueron publicadas en redes sociales.

El precio de las mismas serán de 74,99 dólares para hombres, 69,99 para mujeres y 54,99 para niños. Las mismas podrán ser adquiridas en las tiendas de la marca que los diseñó y también en BSC Store.

La principal mantiene el clásico amarillo con detalles de un cuello negro, la alterna es de color negro en total y la tercera equipación es de color rojo con tonalidad brillante.

El equipo ya se desplazó con la nueva línea de ropa de entrenamiento y ya están a la venta el resto de indumentaria oficial para el partido. Se sabe que habrá más indumentarias a lo largo del año por aniversario del equipo.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

