Barcelona no levanta y ya piensa en un nuevo entrenador para el 2027

Barcelona sigue sin levantar en LigaPro y ya piensa en un nuevo entrenador para la siguiente temporada 2027.

Barcelona SC ya piensa en lo que será la temporada 2027 y, además de planificar posibles fichajes y salidas, también debe resolver quién estará al frente del equipo. Este martes surgieron rumores sobre un posible cambio de entrenador-

Según el portal El Futbolero, Rubén Darío Insúa suena como posible nuevo director técnico de Barcelona SC para 2027, en reemplazo de Pablo Trobbiani. Los resultados siguen sin acompañar y hay dudas para el cargo del DT.

Esta información contrasta con las versiones que apuntaban a que Barcelona negociaba la renovación de Trobbiani. Sin embargo, el entrenador ha recibido críticas por el funcionamiento del equipo pese a que ya lleva varios encuentros en el cargo.

Barcelona tendría más complicado el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores de 2027 al estar al fondo del hexagonal del título. Quedarse fuera del torneo continental representaría un golpe deportivo y también económico para el club, debido a los ingresos que podría dejar de percibir.

Las dudas no se limitarían al cuerpo técnico, sino que también alcanzarían a la directiva. Medios locales se han hecho eco de versiones que apuntan a que Miguel Montalvo y su directorio podrían renunciar y convocar a elecciones.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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Rubén Darío Insúa ya fue DT de Barcelona SC en dos ciclos. Foto: Getty.

En resumen