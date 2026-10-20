Barcelona no levanta y ya piensa en un nuevo entrenador para el 2027

Barcelona SC ya piensa en lo que será la temporada 2027 y, además de planificar posibles fichajes y salidas, también debe resolver quién estará al frente del equipo. Este martes surgieron rumores sobre un posible cambio de entrenador-
Según el portal El Futbolero, Rubén Darío Insúa suena como posible nuevo director técnico de Barcelona SC para 2027, en reemplazo de Pablo Trobbiani. Los resultados siguen sin acompañar y hay dudas para el cargo del DT.
Esta información contrasta con las versiones que apuntaban a que Barcelona negociaba la renovación de Trobbiani. Sin embargo, el entrenador ha recibido críticas por el funcionamiento del equipo pese a que ya lleva varios encuentros en el cargo.
Barcelona tendría más complicado el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores de 2027 al estar al fondo del hexagonal del título. Quedarse fuera del torneo continental representaría un golpe deportivo y también económico para el club, debido a los ingresos que podría dejar de percibir.
Las dudas no se limitarían al cuerpo técnico, sino que también alcanzarían a la directiva. Medios locales se han hecho eco de versiones que apuntan a que Miguel Montalvo y su directorio podrían renunciar y convocar a elecciones.
Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027
Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.
Rubén Darío Insúa ya fue DT de Barcelona SC en dos ciclos. Foto: Getty.
En resumen
- Barcelona SC atraviesa un momento deportivo crítico que ha llevado a la directiva a dar por agotado el ciclo actual y planificar un cambio de timón definitivo para la temporada 2027.
- La cúpula dirigencial del cuadro torero ya analiza carpetas y perfiles, con la prioridad de asegurar a un estratega de jerarquía probado capaz de asumir la presión y recomponer el rumbo en el Estadio Monumental.
- La noticia sacude el balompié ecuatoriano en este tramo final de 2026, desatando un intenso debate en la afición canaria, que exige una reestructuración profunda para volver a pelear títulos en el plano local e internacional.