Jhonny Quiñónez viene siendo uno de los mejores jugadores de Barcelona SC, sin embargo, ahora el jugador estaría lejos de quedarse en el equipo amarillo. El motivo sería que el club ecuatoriano no contaría con el dinero para ficharlo a finales de 2026.

Según la información del periodista argentino Matías Martínez, durante su estancia en Argentina, algunos directivos de Barcelona SC le comunicaron a parte de la directiva de Independiente que ahora no tendrían el dinero para hacerse con el fichaje de Jhonny Quiñónez.

Por lo tanto, ahora mismo se vería complicado que Barcelona SC pueda hacer uso de la opción de compra de Jhonny. El volante ecuatoriano viene destacando como uno de los mejores jugadores del campeonato ecuatoriano y con César Farías tiene otra importancia en el club.

Quiñónez tuvo un muy mal 2025 con Barcelona SC, donde estuvo lejos de ser de los mejores jugadores, pero esa mala temporada es incomparable con lo bien que viene trabajando en este 2026. De ahí que sorprenda que el club no haga un esfuerzo por su fichaje.

En este año, la importancia de Jhonny Quiñónez también se entiende desde los millones, no solo desde el juego. Porque el volante anotó un golazo en Argentina ante Argentinos Juniors que valió la clasificación en Copa Libertadores para el club amarillo.

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Los números de Jhonny Quiñónez en esta temporada con Barcelona SC

En esta temporada con Barcelona SC, Jhonny Quiñónez ha jugado ya un total de 13 partidos sumando más de 900 minutos. El volante ecuatoriano ha marcado 3 goles y no ha dado asistencias. Con César Farías es un jugador indiscutible en el once.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jhonny Quiñónez con Barcelona SC?

Jhonny fue prestado a Barcelona SC hasta finales de 2026, sin embargo, el volante tiene contrato con Independiente hasta finales de 2027. Por ello, la única forma de salir que le quedaría es con una compra a finales de esta temporada.

Encuesta¿Jhonny Quiñónez debería ser comprado por Barcelona SC? ¿Jhonny Quiñónez debería ser comprado por Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Barcelona SC carece de fondos para ejecutar la opción de compra de Jhonny Quiñónez .

carece de fondos para ejecutar la opción de compra de . El volante ecuatoriano mantiene un contrato vigente con Independiente hasta finales de 2027 .

hasta finales de . Jhonny Quiñónez registra tres goles en 13 partidos disputados durante la temporada 2026.