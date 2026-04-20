¡Cuidado Ecuador! Alemania perdió a Gnabry para el Mundial 2026, pero recuperó a otro crack

La Selección de Alemania se mide a Ecuador en el último partido del grupo E. Ya ambas selecciones están alistando lo que será la Copa del Mundo y ahora se confirmó, tras comunicado de Bayern Múnich, que los ‘Teutones’ perdieron a un crack como Gnabry, pero recuperaron a otro.

Gnabry tiene casi imposible llegar al Mundial 2026 por una rotura en los aductores del muslo derecho. El volante debería estar de baja por los próximos 2 a 3 meses, haciendo casi imposible que gane ritmo y llegue bien al Mundial. No sería convocado.

Sin embargo, no todo es malo para Alemania, la Selección ahora recuperaría a Jamal Musiala, que estando sano debe ser convocado a la Copa del Mundo. El crack de Bayern Múnich se lesionó en el Mundial de Clubes hace pocos meses, pero ahora ya está listo para ser convocado al mundial, tras ya venir sumando minutos con su club.

Musiala es uno de los mejores jugadores de Bayern Múnich y promete ser uno de los mejores de la Selección de Alemania. Por lo cual, su regreso pone en “jaque” a las selecciones que lo enfrentarán en el Mundial 2026. De ahi que, Ecuador debe estar muy atento del crack.

Musiala viene sumando minutos con Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador también llega a este Mundial 2026 con importantes jugadores para competir a nivel estelar en la Copa del Mundo. El equipo de Beccacece cuenta con sus mejores jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho para este gran reto.

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Los números de Musiala en esta temporada

Tras una grave lesión en su pierna, Musiala recién volvió a las canchas en este 2026. No obstante, el jugador ya suma 16 partidos entre todas las competencias y ha marcado 4 goles y dado ya 5 asistencias. De a poco, vuelve a ser gravitacional para su club.

¿Cuándo jugará Ecuador contra Alemania en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador jugará contra Alemania en el cierre de su grupo, el próximo domingo, 25 de junio de 2026. Este partido es el clave para ‘La Tri’ en caso de que se esté buscando el liderato del grupo.

Encuesta¿Con Musiala, Alemania es más complicado para Ecuador? ¿Con Musiala, Alemania es más complicado para Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Serge Gnabry será baja 3 meses por una rotura de aductores en el muslo derecho.

será baja 3 meses por una en el muslo derecho. Jamal Musiala regresa a la Selección de Alemania tras disputar 16 partidos con el Bayern.

regresa a la tras disputar 16 partidos con el Bayern. Ecuador enfrentará a Alemania el 25 de junio de 2026 por el Grupo E.