Este martes 7 de abril de 2026 Barcelona SC “debutó” en la fase de grupos de la Copa Libertadores y no pudo sumar el mejor resultado. Los amarillos tuvieron un encuentro muy gris ante un Cruzeiro que también estuvo lejos de ser de esos equipos brasileños que animan la Copa.

Con este resultado, Barcelona SC también acabó perdiendo la posibilidad de sumar un premio económico muy importante de 340 mil dólares al mérito deportivo. La CONMEBOL confirmó que este dinero se iba a entregar a los equipos que ganen sus partidos en todo el torneo.

Aunque ya Barcelona SC tiene asegurado 3 millones de dólares por llegar a fase de grupos, los amarillos necesitan sumar victorias en un grupo altamente complicado, puesto que, todavía deberá jugar contra Boca Juniors y Universidad Católica de Chile. Siendo un panorama complicado.

Barcelona SC tiene como misión en esta Copa Libertadores, mejorar lo que hizo en el 2025, donde también se mandó una gran fase de repechaje y luego acabó eliminado en la fase de grupos, siendo el último de su zona y sin chances de aunque sea jugar la Copa Sudamericana.

¡LO GANA CRUZEIRO!

Gran centro de Fagner para Matheus Pereira, que con un gran cabezazo venció a José David Contreras, para el 1-0 ante Barcelona.



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Ahora en el equipo amarillo deberán rápidamente sacarse este mal resultado pensando en la siguiente gran prueba que le pone el torneo. Puesto que, la siguiente semana tendrán que jugar ante Boca Juniors en La Bombonera. En otro partido muy complicado para los ecuatorianos.

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¿Cuál es el próximo partido de Barcelona SC?

Barcelona SC tendrá que volver a jugar, pero lo hará por la LigaPro. Los amarillos estarán enfrentando a Leones del Norte en el Estadio Monumental. Este será el partido previo a jugar contra Boca Juniors en la Copa Libertadores y se presenta como un encuentro clave para el estado de ánimo.

Los millones que ha ganado Barcelona SC en la Copa Libertadores

Aunque perdió estos 340 mil por no poder contra Cruzeiro, Barcelona SC ya aseguró más de 4 millones en el torneo continental. Esto por lo que vino haciendo en la fase previa del torneo y asegurarse los 3 millones de la fase de grupos.

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En síntesis:

Barcelona SC empató ante Cruzeiro este martes 7 de abril de 2026 en Libertadores.

empató ante este martes en Libertadores. El club perdió el premio de 340 mil dólares otorgado por CONMEBOL por partido ganado.

otorgado por por partido ganado. El próximo encuentro de Barcelona SC será contra Leones del Norte en el Estadio Monumental.