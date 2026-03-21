Barcelona SC recibe la mejor noticia de todas para enfrentar a Boca en Copa Libertadores

Barcelona SC tiene uno de los grupos más complicados en la Copa Libertadores, puesto que, tendrá que enfrentar a equipos como Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica de Chile. Los amarillos ahora reciben una noticia importante para enfrentar a los argentinos.

Desde Argentina diferentes medios como Radio La Red y Adrián Sánchez informan que Cavani tendría una importante lesión en la columna vertebral, por lo cual, se perdería los siguientes partidos de la Copa Libertadores, incluyendo el duelo ante los ecuatorianos.

Edinson Cavani no ha podido ser regular en la cancha en esta temporada, pero no deja de ser una mala noticia para el equipo ‘Xeneize’ y una positiva para Barcelona SC. Los amarillos tendrán una preocupación menos para cuando les toque enfrentar a un candidato.

En la fecha 2 de la fase de grupos, Barcelona SC tendrá que visitar ‘La Bombonera’ para jugar ante Boca, en ese partido está prácticamente descartada la presencia de Cavani. Por otro lado, el encuentro de vuelta será el 4 de mayo y se jugará por la fecha 4 del torneo.

Cavani es el capitán de Boca Juniors. (Foto: GettyImages)

Barcelona SC viene de una gran fase de repechaje donde fue dejando en el camino a Argentinos Juniors y luego a Botafogo. Entonces, el ‘Ídolo’ llega como un rival a temer en este torneo y se espera que pueda seguir manteniendo el nivel de competencia.

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Los números de Cavani en esta temporada

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En esta temporada, Edinson Cavani ha jugado con Boca un total de 2 partidos, poco más de 100 minutos en cancha. Sin embargo, los problemas en la espalda vienen impidiendo que juegue con normalidad, y ahora parece que esto se agravó y estará más meses fuera de cancha.

El calendario de Barcelona SC en la Copa Libertadores

Así quedó el calendario de Barcelona SC en Copa Libertadores:

Barcelona SC vs Cruzeiro 7 de abril

vs Cruzeiro 7 de abril Boca vs Barcelona SC 14 de abril

14 de abril Barcelona SC vs Católica 29 de abril

vs Católica 29 de abril Barcelona SC vs Boca 5 de mayo

vs Boca 5 de mayo Católica vs Barcelona SC 21 de mayo

21 de mayo Cruzeiro vs Barcelona SC 28 de mayo

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En síntesis: