Barcelona SC

Barcelona SC responde a la protesta de IDV por Carlos Medina: "Vive su sueño…"

La respuesta de Barcelona SC a IDV por el polémico fichaje de Carlos Medina.

Por Jose Cedeño Mendoza

Barcelona SC responde con este video por el polémico fichaje de Carlos Medina
© @BarcelonaSC/ Edit BVBarcelona SC responde con este video por el polémico fichaje de Carlos Medina

Uno de los fichajes más polémicos de esta temporada fue el de Carlos Medina por Barcelona SC. Desde Independiente del Valle reclamaron cuando se enteraron que el jugador fichó por los amarillos. Avisaron que el ‘Ídolo’ debe negociar con ellos su fichaje.

No obstante, parece que a Barcelona SC no le pudo importar menos esta queja y ahora responde en redes sociales con un video de Carlos Medina entrenando y con la frase: “Vive su sueño…”. En el clip se puede ver al joven jugador entrenando y también dejando varias frases.

“Barcelona SC es un lugar muy bonito. Un equipo muy agradable. En estas dos semanas me he sentido muy bien. El equipo me ha acogido de una buena manera. El ambiente es muy agradable” comentó el jugador su primera entrevista con el ‘Ídolo’.

Desde Independiente del Valle se mantienen en que Medina tiene contrato con ellos y que el jugador lo que hizo fue firmar el finiquito con el equipo de Independiente Juniors. No se descartan acciones legales cuando se intente inscribir al jugador.

Obviamente jugar en Barcelona SC es muy difícil en el concepto de hinchada. Pero cuando me den la oportunidad, obviamente saldré a darle con todo. Voy a luchar y voy a pelear por ganarme un lugar en el plantel”, advitió Medina en la entrevista.

Restan aún algunas semanas de mercado, por lo cual, no se descarta que tanto Barcelona SC e IDV sigan con sus tradicionales “disputas” buscando los fichajes de diferentes jugadores.

Los fichajes que tiene Barcelona SC para el 2026

El nuevo jugador ecuatoriano que entrena en Bayern Múnich

El nuevo jugador ecuatoriano que entrena en Bayern Múnich

Para la siguiente temporada, Barcelona SC ha contratado a Tomás Martínez, Javier Báez, Sergio Núñez, Jonnathan Mina, Jordan Medina, Brian Quintero, Jonathan Perlaza y Carlos Medina. Claramente, el ‘Ídolo’ en esta nueva temporada está apostando por el mercado local.

¿Crees que Barcelona SC hizo bien en fichar a Medina?

En síntesis:

  • Carlos Medina comenzó entrenamientos con Barcelona SC pese a los reclamos contractuales de Independiente del Valle.
  • El club Independiente del Valle advirtió posibles acciones legales ante la inscripción del futbolista ecuatoriano.
  • Barcelona SC ha contratado ocho jugadores locales, incluyendo a Javier Báez y Jonathan Perlaza, para 2026.
Jose Cedeño Mendoza
