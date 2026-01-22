Hace pocos meses, Bayern Múnich daba la gran sorpresa del mercado después de hacerse con el fichaje de un jugador ecuatoriano, Virgilio Olaya. El joven central llegó al gigante de Alemania y ahora hay otro futbolista tricolor que estuvo entrenando con el gigante.

Snayder Porozo fue el mismo jugador el encargado de revelar que estaba entrenando en las instalaciones de Bayern Múnich. El jugador canterano de Aucas forma parte del convenio que el club ecuatoriano y el gigante de la Bundesliga firmaron hacen pocas semanas.

Porozo es una de las grandes joyas de Aucas y una figura que ya los hinchas esperaban ver como central titular en esta temporada. No obstante, a diferencia de Olaya, Snayder se desempeña como delantero centro y ha destacado en las categorías inferiores.

El fútbol ecuatoriano vive su mejor momento con este tipo de transferencias. Ya hay varios jugadores tricolores que la vienen “rompiendo” en Europa como Piero Hincapié o Moisés Caicedo, que juegan en Arsenal y Chelsea. Y estos clubes apostaron por fichar a juveniles ecuatorianos.

Bayern fichó a Olaya y se reveló que al igual que con otras grandes joyas, el club lo prestará en la siguiente temporada. Esto se hará con la intención de que el jugador se pueda adaptar a Europa y vuelva al equipo dueño de su pase con un mejor nivel.

Los números de Snayder Porozo en el 2025

Aunque es muy joven aún, Aucas ya ocupó a Snayder Porozo en diferentes partidos en la temporada anterior, aunque no le dio muchos minutos. El delantero ecuatoriano jugó un total de 17 partidos, marcó 1 gol. Estuvo en cancha 460 minutos.

El valor de mercado de Snayder Porozo

El futbolista de 18 años tiene ahora mismo un valor de mercado de 250 mil dólares. El futbolista pertenece a Aucas y un fichaje podría darse dejando una suma importante de dinero al club.

