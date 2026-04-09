Barcelona sorprende y suma un nuevo fichaje para César Farías

Barcelona SC no ha cerrado su mercado de fichajes y mediante anuncio oficial el club dio a conocer que sumó un nuevo refuerzo. César Farías tiene un nuevo volante para el primer equipo.
Klever Caicedo es nuevo jugador del club para este 2026, el jugador categoría 2004 pasó ya los chequeos médicos y será nuevo refuerzo del plantel. Lo curioso es que ya no podrá ser inscrito para LigaPro ni para Copa Libertadores.
El contrato con el delantero es en inicio por una temporada con opción a renovar por tres años más. El jugador ya trabaja bajo las órdenes de César Farías con el resto de sus compañeros.
Habrá que ver si el futbolista tiene minutos en reserva mientras completa su proceso de adaptación al cuadro ‘torero’. Con esto, Barcelona tiene a Sergio Núñez, Miguel Parrales y Darío Benedetto como delanteros.
Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026
Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano, Jefferson Intriago y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.
