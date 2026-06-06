Neymar Jr. se prepara para lo que será el último gran evento futbolístico de su trayectoria. Así lo reveló en redes sociales y Brasil buscará aprovecharlo en el Mundial 2026.

Brasi siempre será uno de los candidatos para pelear un título mundial. En esta ocasión, más por historia que por un presente destacado, se alista para llegar en óptimas condiciones al torneo que se jugará en Norteamérica. Eso sí, contarán con la presencia de su máxima estrella Neymar Jr., quien por cierto durante las últimas horas confirmó que disputará su última Copa del Mundo.

Fuente: Selección Brasil.

Con 34 años de edad y una actualidad que incluso lo tiene fuera de los partidos amistosos que viene disputando Brasil en la previa del debut del Mundial 2026 ya que se viene recuperando de una lesión muscular, Neymar Jr. utilizó las redes sociales para publicar un mensaje que automáticamente se hizo viral respecto a la última oportunidad que tiene de levantar el tan ansiado trofeo internacional.

Resulta que la cuenta oficial de la FIFA World Cup realizó una publicación con fotos de Neymar Jr. durante sus participaciones en los mundiales y colocó el siguiente mensaje: “Lo vimos crecer“. Además de tener distintos comentarios y miles de likes, el propio crack brasileño estuvo pendiente del momento y no dudó en mandar un contundente mensaje: “The Last Dance“.

Fuente: @fifaworldcup

Así le fue a Neymar Jr. en los mundiales con Brasil

Neymar Jr. disputará su cuarto mundial con la camiseta de Brasil. Con 34 años y siendo actualmente futbolista de Santos FC del Brasileirao, el astro sudamericano tiene toda la intención y las ganas de llevarse el título que le falta en su carrera deportiva. Seguramente como uno de los capitanes del equipo, veamos cómo ha sido su proceso durante las últimas competencias internacionales.

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En 3 mundiales jugados (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) Neymar Jr. disputó un total de 13 partidos en la competición, anotando 8 goles y registrando 3 asistencias. Tan solo ha podido llegar a cuartos de final como máximo objetivo durante estos procesos, así que el Mundial 2026 será la gran oportunidad de su vida para campeonar de la mano de Carlo Ancelotti como entrenador.

El fixture de Brasil en el Mundial 2026

Brasil vs. Marruecos | 13 de junio | MetLife Stadium de Nueva Jersey

Brasil vs. Haití | 19 de junio | Lincoln Financial Field de Filadelfia

Escocia vs. Brasil | 24 de junio | Hard Rock Stadium de Miami

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