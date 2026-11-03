Barcelona va por sus dos primeros refuerzos para el 2027

Barcelona va por refuerzos para la próxima temporada ajustándose al presupuesto y entre sus nombres está un campeón internacional.

Barcelona SC no quiere repetir el irregular año que tuvo en este 2026 y va por sus primeros refuerzos. Aún ajustándose al presupuesto, los amarillos podrían fichar un destacado de LigaPro y un ex campeón con Independiente del Valle.

Thiago Ozaeta y Anthony Landazuri estarían en planes de Barcelona para el 2027 según Mr. Offsider. El primero es destacado de Delfín SC además de ser seleccionado juvenil mientras que el lateral juega en el Tenerife de la Segunda División de España.

A sus 29 años, Landazuri, tuvo un breve paso por Fortaleza de Brasil sin éxito y luego pasó al Tenerife de España. Aucas también quisiera ficharlo para la siguiente temporada.

Fue campeón de la Serie A y Supercopa Ecuador a nivel local, mientras que a nivel internacional ganó la Copa y Recopa Sudamericana. En Brasil, sin protagonismo, ganó la Copa Nordeste y Campeonato Cearense.

Ozaeta por su parte es extremo izquierdo y a sus 19 años podría tener el salto a un grande de Ecuador. El jugador tiene contrato vigente hasta diciembre por lo que podría llegar gratis.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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Anthony Landazuri – Independiente del Valle. Foto: Getty.

En resumen