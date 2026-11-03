Barcelona va por sus dos primeros refuerzos para el 2027

Barcelona SC no quiere repetir el irregular año que tuvo en este 2026 y va por sus primeros refuerzos. Aún ajustándose al presupuesto, los amarillos podrían fichar un destacado de LigaPro y un ex campeón con Independiente del Valle.
Thiago Ozaeta y Anthony Landazuri estarían en planes de Barcelona para el 2027 según Mr. Offsider. El primero es destacado de Delfín SC además de ser seleccionado juvenil mientras que el lateral juega en el Tenerife de la Segunda División de España.
A sus 29 años, Landazuri, tuvo un breve paso por Fortaleza de Brasil sin éxito y luego pasó al Tenerife de España. Aucas también quisiera ficharlo para la siguiente temporada.
Fue campeón de la Serie A y Supercopa Ecuador a nivel local, mientras que a nivel internacional ganó la Copa y Recopa Sudamericana. En Brasil, sin protagonismo, ganó la Copa Nordeste y Campeonato Cearense.
Ozaeta por su parte es extremo izquierdo y a sus 19 años podría tener el salto a un grande de Ecuador. El jugador tiene contrato vigente hasta diciembre por lo que podría llegar gratis.
Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027
Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.
Mientras en el Arsenal cobra 6 millones, el salario que tendría Piero Hincapié en el FC Barcelona
Anthony Landazuri – Independiente del Valle. Foto: Getty.
En resumen
- Operación retorno y sangre nueva: Con la urgencia de lavar la cara tras una irregular campaña en 2026 y ajustándose a un estricto presupuesto, la directiva de Barcelona SC ya tiene en la mira a sus dos primeros objetivos para 2027: el experimentado defensor Anthony Landazuri y el prometedor extremo Thiago Ozaeta.
- Un multicampeón internacional en la mira: La zaga amarilla buscaría jerarquizarse con Landazuri (29 años), quien tras ganarlo todo con Independiente del Valle (LigaPro, Copa y Recopa Sudamericana) y sumar rodaje en Fortaleza de Brasil y el Tenerife de España, evalúa su retorno al país, aunque Aucas también intentará ficharlo.
- Apuesta juvenil a coste cero: Para refrescar el ataque, el ‘Ídolo’ apunta a Thiago Ozaeta, un desequilibrante extremo izquierdo de 19 años que ha brillado con Delfín SC y las selecciones juveniles. Su principal atractivo para la dirigencia es que su contrato culmina en diciembre, por lo que llegaría en condición de agente libre.