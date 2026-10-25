Las posibles salidas de Independiente del Valle para el 2027

Independiente del Valle está cerca del bicampeonato ecuatoriano pero aún así podría tener una depuración en la plantilla.

Independiente del Valle ya comienza a planificar el armado de su plantilla para la próxima temporada y deberá tomar decisiones importantes sobre varios futbolistas. Siete jugadores terminan contrato el 31 de diciembre de 2026, aunque solo un par son regulares.

Entre los nombres que aparecen en esta lista está Daykol Romero, lateral derecho de 25 años, junto con Aron Rodríguez, extremo izquierdo de 27 años, ambos figuras desde U. Católica. También figura Jhegson Méndez, mediocampista de 29 años que no será renovado y tiene opciones en LigaPro.

Otro de los jugadores que finaliza su vínculo es Youri Ochoa, volante de 21 años que representa una alternativa de proyección a futuro. A él se suman Andy Velasco, defensor central de 27 años, y Steven Góngora, extremo izquierdo de 23 años, estos tres podrían no ser renovado.

El séptimo futbolista es Juan Cazares, mediocampista ofensivo de 34 años que aparece en el listado con contrato hasta finales de diciembre. Su experiencia y trayectoria no pudieron ser plasmadas tras una grave lesión.

La única decisión confirmada por Independiente del Valle es la renovación de Mateo Carabajal, pero tras el bicampeonato armarán el plantel del 2027. Se espera también grandes fichajes para la Copa Libertadores siguiente.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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