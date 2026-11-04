La polémica publicación de Universidad Católica que calienta la semifinal de Copa Ecuador ante Liga

Universidad Católica enciende el partido contra Liga de Quito en la semifinal de la Copa Ecuador.

Universidad Católica ya empieza a encender las semifinales de la Copa Ecuador contra Liga de Quito. La ‘Chatoleí’ sorprendió a los hinchas con una publicación que hizo enojar a los aficionados de LDU, para muchos, el club se pasó de “canchero”.

A propósito del partido de semifinales de la Copa Ecuador entre Universidad Católica y Liga de Quito, el equipo santo puso una imagen que molestó a la parcialidad ‘Alba’. Hay varios detalles en la publicación que hace la Católica para el partido.

La publicación polémica de Católica. (Foto: Captura de pantalla)

La publicación de Católica hace referencia a que el Rodrigo Paz Delgado es el “patio de su casa”. La imagen muestra una casa con la camiseta de Católica y el césped del Rodrigo Paz cerca.

Pero no solo es el “patio de la casa” lo que hizo enojar a los hinchas de Liga, sino que también la Católica ocupa un escudo antiguo de Liga de Quito y es pasado porque tiene apenas 4 estrellas. El club ya usa oficialmente su emblema con las cinco estrellas.

Publicidad

¿A qué hora comienza el partido entre Liga de Quito y Universidad Católica?

El partido de Liga de Quito vs Universidad Católica por las semifinales de la Copa Ecuador comenzará desde las 19H00 de este miércoles, 4 de noviembre de 2026. El ganador de esta llave avanza a la final, pero asegura el cupo a Copa Libertadores.

Encuesta¿Se pasó Católica con esta publicación? ¿Se pasó Católica con esta publicación? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: