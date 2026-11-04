La polémica publicación de Universidad Católica que calienta la semifinal de Copa Ecuador ante Liga

Universidad Católica ya empieza a encender las semifinales de la Copa Ecuador contra Liga de Quito. La ‘Chatoleí’ sorprendió a los hinchas con una publicación que hizo enojar a los aficionados de LDU, para muchos, el club se pasó de “canchero”.
A propósito del partido de semifinales de la Copa Ecuador entre Universidad Católica y Liga de Quito, el equipo santo puso una imagen que molestó a la parcialidad ‘Alba’. Hay varios detalles en la publicación que hace la Católica para el partido.
La publicación polémica de Católica. (Foto: Captura de pantalla)
La publicación de Católica hace referencia a que el Rodrigo Paz Delgado es el “patio de su casa”. La imagen muestra una casa con la camiseta de Católica y el césped del Rodrigo Paz cerca.
Pero no solo es el “patio de la casa” lo que hizo enojar a los hinchas de Liga, sino que también la Católica ocupa un escudo antiguo de Liga de Quito y es pasado porque tiene apenas 4 estrellas. El club ya usa oficialmente su emblema con las cinco estrellas.
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El partido de Liga de Quito vs Universidad Católica por las semifinales de la Copa Ecuador comenzará desde las 19H00 de este miércoles, 4 de noviembre de 2026. El ganador de esta llave avanza a la final, pero asegura el cupo a Copa Libertadores.
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En síntesis:
- Universidad Católica publicó una polémica imagen previa a la semifinal contra Liga de Quito.
- Universidad Católica utilizó un escudo de cuatro estrellas del club Liga de Quito.
- 19H00 de este 4 de noviembre de 2026 inicia el partido por Copa Ecuador.