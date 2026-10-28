El seleccionado de Ecuador que sería nuevo refuerzo de Barcelona

Barcelona SC no quiere repetir la irregular temporada que ha tenido y ya comienza a planificar los refuerzos para 2027. Y uno de los nombres que aparece entre los posibles fichajes es el de un arquero que forma parte de la Selección de Ecuador.
David Cabezas sería uno de los objetivos de Barcelona SC para la temporada 2027. El guardameta ecuatoriano se ha destacado en la LigaPro con Libertad de Loja, y están cerca de meterse a Copa Sudamericana.
José David Contreras tendría ofertas de clubes de Colombia y Brasil, por lo que una eventual transferencia obliga a los amarillos a buscar reemplazo. En ese escenario, Cabezas podría llegar para suplirlo como titular.
El guardameta ya habría sido sondeado por otros clubes durante el año anterior, pero finalmente fichó por Libertad de Loja después de consagrarse campeón de la Copa Ecuador con El Nacional. Para Sebastián Beccacece ya era el tercer arquero en varias ocasiones.
Además, Cabezas ha sido considerado con frecuencia en las convocatorias de la Selección de Ecuador y muchos lo consideran el 3er arquero por encima de Moisés Ramírez. David Cabezas ya debutó con la selección de Ecuador en el amistoso vs. Países Bajos.
Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027
Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.
David Cabezas ya debutó con la Selección de Ecuador. Foto: Getty.
En resumen
- Refuerzo de selección para el arco torero: Con el objetivo de jerarquizar su plantilla tras una temporada irregular, Barcelona SC puso la mira en David Cabezas, arquero de Libertad de Loja y habitual convocado a la Selección de Ecuador, para convertirlo en su nuevo guardameta en 2027.
- Inminente salida de Contreras al exterior: El interés del ‘Ídolo’ se acelera ante las tentadoras ofertas provenientes de Colombia y Brasil por el venezolano José David Contreras, lo que obligaría a la directiva amarilla a buscar un reemplazo de primer nivel y probado en el medio local.
- Seguridad comprobada bajo los tres palos: Cabezas, quien ya debutó con La Tri en un amistoso frente a Países Bajos y fue campeón de la Copa Ecuador con El Nacional, llegaría para adueñarse de la titularidad mientras el club define la salida de varios elementos cuestionados como José Gabriel Cevallos y Héctor Villalba.