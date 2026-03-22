Barcelona volvió a perder puntos y estos serían los sacrificados de César Farías

Barcelona tuvo un partidazo contra U. Católica por la fecha 6 de la LigaPro aún así los hinchas no quedaron contentos luego de volver a perder puntos de local. En redes sociales pidieron que César Farías no vuelva a darle minutos a varios jugadores.

Esta vez los señalados fueron los alternantes, con Sergio Núñez y Miguel Parrales criticados por sus decisiones erradas en el área. Ambos se pudieron ir dándole la victoria al club pero erraron en goles y pases.

El titular que también se lo vio muy errático en los primeros 45 minutos fue Milton Céliz, el volante perdió varios balones y no concretó pases correctos en repetidas ocasiones.

Venía dejando enojos por sus actuaciones pero esta vez Tomás Martínez fue de los elogiados en redes. El volante argentino ingresó activo y fue muy colaborativo en la creación de juego.

El que tampoco se salvó de las críticas fue César Farías, el entrenador sigue enrachando partidos sin victorias y muchos lo acusan de tener un planteamiento conservador.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Darío Benedetto anotó su tercer gol con Barcelona.

En resumen