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Liga de Quito

Michael Estrada sigue sin jugar en Liga de Quito y suena para dos grandes de LigaPro

Michael Estrada sigue sin jugar en Liga de Quito en medio de rumores y ahora lo ponen en otro grande de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

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Michael Estrada saldría de Liga de Quito por otro grande de LigaPro
Michael Estrada saldría de Liga de Quito por otro grande de LigaPro

Liga de Quito volvió a ganar pero los hinchas siguen preguntándose el motivo detrás de la constante ausencia de Michael Estrada. Mientras el delantero sigue sin jugar, hay dos equipos de LigaPro pendientes de su situación.

Según medios locales, Emelec sigue de cerca los minutos de Michael Estrada con miras a un posible refuerzo para juntarlo con Luca Klimowicz y José Neris, ambos han tenido respectivos partidos y minutos pero no resaltan por su cuota goleadora.

El segundo es Independiente del Valle, los ‘Rayados’ sumaron a Djorkaeff Reasco y a Carlos González, sin embargo en estos cinco partidos llevan solo un gol entre ambos.

Michael Estrada está en rumores de salida desde el año pasado, y con la llegada de Deyverson y Jeison Medina fue perdiendo espacio pese a un arranque positivo en LigaPro.

Otros medios apuntan a supuestas tensiones entre el goleador ecuatoriano ex seleccionado nacional y su entrenador Tiago Nunes. El brasileño por su parte dijo que eran por molestias musculares sus ausencias.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

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Michael Estrada sí podría dejar Liga de Quito tras llegar en 2024.

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En resumen

  • Michael Estrada registra una ausencia constante en los partidos recientes de Liga de Quito.
  • Emelec e Independiente del Valle siguen la situación del delantero para un posible fichaje.
  • El entrenador Tiago Nunes atribuyó la falta de minutos de Estrada a molestias musculares.
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Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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