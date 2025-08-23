Es tendencia:
Piero Hincapié

Bayer Leverkusen pierde en su debut en la Bundesliga y estos equipos insisten por Piero Hincapié

Piero Hincapié está cerca de equipos de la Premier League, más ahora después de perder en el debut en la Bundesliga con Bayer Leverkusen.

Por Jose Cedeño Mendoza

Hincapié perdió con Leverkusen en el comienzo de la temporada
Hincapié perdió con Leverkusen en el comienzo de la temporada

Piero Hincapié sufrió un duro golpe en su estreno oficial con Bayer Leverkusen en la Bundesliga. El ecuatoriano y su equipo comenzaron ganando su partido ante el Hoffenheim. Sin embargo, no se pudo mantener la victoria y acabaron perdiendo ya que les remontaron el encuentro.

Apenas se acabó el partido, varios aficionados pidieron en redes sociales que Piero Hincapié se marche de este equipo. Asimismo, esta remontada llega en el contexto donde aun varios equipos siguen interesados en la posibilidad de fichar a Hincapié.

Tras esta derrota contra Hoffenheim volvieron a sonar con fuerza para el futuro de Piero Hincapié equipos como Chelsea, Tottenham y Liverpool. Los tres clubes de la Premier League monitorean la situación del ecuatoriano y podrían insistir por él en estos días.

Quedan menos de 10 días para cerrar el mercado de fichajes en Europa y se espera que Hincapié, tras esta derrota, siga insistiendo en la posibilidad de salir. Y es que Bayer Leverkusen ha dejado salir a casi todos los jugadores que los ayudaron a ser campeones en la Bundesliga.

Así quedó Hincapié tras su derrota con Bayer Leverkusen.

Así quedó Hincapié tras su derrota con Bayer Leverkusen. (Foto: GettyImages)

El ecuatoriano ahora también tiene una oportunidad de oro para salir de Alemania y dar el gran salto en su carrera. En caso de no irse, se visualiza que Bayer Leverkusen va a tener una temporada muy complicada con Erik ten Hag al mando.

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Hincapié con Bayer Leverkusen?

El defensa de 23 años tiene un contrato muy largo con Bayer Leverkusen, ya que lo extendió hasta 2029. Este es la principal razón por la cual se hace complicada cualquier negociación por Hincapié. El ecuatoriano también tiene un valor de 70 millones.

Los otros equipos interesados en Piero Hincapié

Aparte de los clubes ya nombrados de la Premier League, Piero Hincapié también se ha metido en planes de equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona. No obstante, estos aparecen en un segundo plano en el interés de una negociación por el ecuatoriano.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
