Moisés Caicedo

Moisés Caicedo le habría dado este consejo a Joel Ordóñez en medio de su polémico fichaje

En medio de todo lo polémico que está siendo su posible salida a Olympique de Marsella, Moisés Caicedo aconsejó a Joel Ordóñez

Por Jose Cedeño Mendoza

Moisés Caicedo consejo a Joel Ordóñez
© GettyImages/ Edit BVMoisés Caicedo consejo a Joel Ordóñez

Joel Ordóñez sigue sin acordar su salida a Olympique de Marsella. Sin embargo, la voluntad del ecuatoriano es irse de Bélgica para llegar a Francia. El tricolor también tendría como base de esta decisión un importante consejo que le dio Moisés Caicedo.

Actualmente, Moisés Caicedo es el jugador más importante de la Selección de Ecuador y según revela Teradeportes, el volante ecuatoriano le habría aconsejado a Joel Ordóñez fichar por el Olympique de Marsella para que se anime y trabaje con Roberto De Zerbi.

De Zerbi fue uno de los primeros entrenadores en Europa que terminó confiando en Moisés Caicedo. El italiano marcó un fundamental ritmo en Brighton y ayudó a posicionar a ‘Moi’ como uno de los mejores de su posición. Pero también a otros ecuatorianos como Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán.

Ahora en Marsella, Ordóñez podría encontrarse con De Zerbi y estar a sus órdenes para seguir desarrollando su talento. Sin embargo, el central ecuatoriano aún no cambia de club porque no existe un acuerdo económico entre ambas partes y esto limita todo.

Moisés Caicedo coincidió con De Zerbi en Brighton. (Foto: GettyImages)

De momento, Joel Ordóñez sigue sin jugar con Brujas, tras los últimos acontecimientos de una posible venta. No obstante, el jugador ecuatoriano está lejos de declararse en rebeldía para irse. Quedan poco menos de dos semanas para que se cierre el libro de pases.

Chelsea sorprende y le da la peor noticia de todas a Kendry Páez

Chelsea sorprende y le da la peor noticia de todas a Kendry Páez

¿Cuánto ofrece Olympique Marsella por Joel Ordóñez?

Olympique de Marsella ofrece por el fichaje de Joel Ordóñez 33 millones de euros. Entre el club y el jugador todo está acordado, sin embargo, Brujas ve como insuficiente esta propuesta y aún no se decide si rechazarla o dejar salir al jugador como es su voluntad.

El sueldo que ganaría Joel Ordóñez en Francia

Como jugador de Olympique de Marsella, Joel Ordóñez podría llegar a tener un salario superior a los 2 millones. Actualmente, en Bélgica, el jugador ecuatoriano percibe poco más de 150 mil dólares al año. El salto económico también sería muy importante.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
