Es tendencia:
logotipo del encabezado
Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento no cuenta para Brighton y ahora entra en planes de este equipo

Jeremy Sarmiento sigue buscando equipo tras no entrar en planes de Brighton.

Por Jose Cedeño Mendoza

Jeremy Sarmiento interesa a otro equipo de Europa
© GettyImagesJeremy Sarmiento interesa a otro equipo de Europa

Jeremy Sarmiento sigue sin contar para Brighton y el ecuatoriano tiene casi imposible sumar minutos en esta temporada. El futbolista entró en planes de Bolonia y ahora se revela que otro equipo de Europa, que juega Champions, estaría interesado en él.

De acuerdo a la información que trasciende desde Europa, Jeremy Sarmiento ha entrado en planes del Fenerbahce. El equipo turco no ve con malos ojos intentar un movimiento en las últimas horas para quedarse con el ecuatoriano. El mercado de pases en Turquía cierra después que en otras Ligas.

Sarmiento tendrá que salir de Brighton en este mercado o el ecuatoriano se quedaría lejos de sumar minutos durante este primer semestre y también se alejaría de la Selección de Ecuador. ‘La Tri’ jugará el mundial en el próximo verano de 2026.

El extremo tricolor aún tiene contrato con Brighton y es por eso que se está analizando si lo venden de manera definitiva o nuevamente lo prestan. En las dos últimas temporadas fue cedido a West Bromwich, Ipswich y Burnley en el ascenso a la Premier League.

VIDEO | Kendry Páez se mandó un pase de crack en su debut en Conference League

ver también

VIDEO | Kendry Páez se mandó un pase de crack en su debut en Conference League

Jeremy Sarmiento asciendo con Burnley en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Jeremy Sarmiento asciendo con Burnley en esta temporada. (Foto: GettyImages)

La semana que viene sería clave para el futuro de Jeremy Sarmiento. Bolonia podría lanzarse a una oferta por él, a lo mismo que Fenerbahce. Tampoco se descarta que nuevamente vaya al ascenso de Inglaterra para jugar en el Championship.

Publicidad
Christian Cueva niega estar de fiesta y Emelec abre una investigación a sus jugadores

ver también

Christian Cueva niega estar de fiesta y Emelec abre una investigación a sus jugadores

¿Cuánto cuesta el pase de Jeremy Sarmiento?

El pase de Jeremy Sarmiento con el Brighton tiene un valor de 7 millones, según la información de Transfermark. Sin embargo, el delantero ecuatoriano podría salir por mucho menos de Inglaterra.

Jeremy Sarmiento no será convocado a la Selección de Ecuador

El no jugar y casi no tener oportunidades en primera le ha costado a Jeremy Sarmiento. El extremo ecuatoriano ahora no tendría ni espacio en la Selección de Ecuador. Si quiere llegar al Mundial de 2026 necesita sumar minutos y participaciones en algún equipo.

Encuesta

¿Qué debería hacer Jeremy Sarmiento?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
José Mourinho lo quiere y el millonario salario que ganaría Jeremy Sarmiento en el Fenerbahce
Fútbol de Ecuador

José Mourinho lo quiere y el millonario salario que ganaría Jeremy Sarmiento en el Fenerbahce

Jeremy Sarmiento recibe la peor noticia de todas de la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

Jeremy Sarmiento recibe la peor noticia de todas de la Selección de Ecuador

Inicia la Premier League y Brighton le dio el golpe final a Jeremy Sarmiento
Fútbol de Ecuador

Inicia la Premier League y Brighton le dio el golpe final a Jeremy Sarmiento

El único jugador de Liga de Quito que premió la CONMEBOL tras clasificar a 4tos de Libertadores
Fútbol de Ecuador

El único jugador de Liga de Quito que premió la CONMEBOL tras clasificar a 4tos de Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo