Jeremy Sarmiento sigue sin contar para Brighton y el ecuatoriano tiene casi imposible sumar minutos en esta temporada. El futbolista entró en planes de Bolonia y ahora se revela que otro equipo de Europa, que juega Champions, estaría interesado en él.

De acuerdo a la información que trasciende desde Europa, Jeremy Sarmiento ha entrado en planes del Fenerbahce. El equipo turco no ve con malos ojos intentar un movimiento en las últimas horas para quedarse con el ecuatoriano. El mercado de pases en Turquía cierra después que en otras Ligas.

Sarmiento tendrá que salir de Brighton en este mercado o el ecuatoriano se quedaría lejos de sumar minutos durante este primer semestre y también se alejaría de la Selección de Ecuador. ‘La Tri’ jugará el mundial en el próximo verano de 2026.

El extremo tricolor aún tiene contrato con Brighton y es por eso que se está analizando si lo venden de manera definitiva o nuevamente lo prestan. En las dos últimas temporadas fue cedido a West Bromwich, Ipswich y Burnley en el ascenso a la Premier League.

Jeremy Sarmiento asciendo con Burnley en esta temporada. (Foto: GettyImages)

La semana que viene sería clave para el futuro de Jeremy Sarmiento. Bolonia podría lanzarse a una oferta por él, a lo mismo que Fenerbahce. Tampoco se descarta que nuevamente vaya al ascenso de Inglaterra para jugar en el Championship.

¿Cuánto cuesta el pase de Jeremy Sarmiento?

El pase de Jeremy Sarmiento con el Brighton tiene un valor de 7 millones, según la información de Transfermark. Sin embargo, el delantero ecuatoriano podría salir por mucho menos de Inglaterra.

Jeremy Sarmiento no será convocado a la Selección de Ecuador

El no jugar y casi no tener oportunidades en primera le ha costado a Jeremy Sarmiento. El extremo ecuatoriano ahora no tendría ni espacio en la Selección de Ecuador. Si quiere llegar al Mundial de 2026 necesita sumar minutos y participaciones en algún equipo.

