Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

“Debe irse de Liga”: La hinchada de LDU pide salida de este jugador tras vencer a Botafogo

La hinchada de Liga de Quito cuestionó fuertemente a este jugador tras avanzar a cuartos de final.

Por Jose Cedeño Mendoza

La hinchada de Liga de Quito explota contra este jugador
© Getty ImagesLa hinchada de Liga de Quito explota contra este jugador

La hinchada de Liga de Quito celebró su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero no dudó en cuestionar directamente a un jugador. Los aficionados se mostraron muy molestos con Richard Mina tras hacerse expulsar cuando el partido estaba “liquidado”.

En redes sociales los cuestionamientos para Richard Mina no faltaron: “Richard Mina vio las tarjetas en pocos minutos. Expulsado. Qué manera de no controlar su fuerza de este muchacho“. “Richard Mina es un completo animal, sin cerebro, gordo asqueroso que no puede seguir”. “Richard Mina debe irse de Liga hoy mismo. Parece enemigo“, fueron algunos comentarios.

Y es que esta es la tercera roja para Richard Mina en 5 partidos. Es la primera que se lleva por ser directa, las otras dos fueron por dos amarillas, sin embargo, el central está teniendo un problema con este tipo de acciones. Y también termina perjudicando a Liga.

Ahora el central se fue expulsado por ir muy fuerte a una jugada que no representaba el peligro grande para defensa de Liga de Quito. Ahora, también Richard Mina será baja contra Sao Paulo, resta saber si le dan dos partidos o solo 1 al ser roja por VAR.

¿Sanción histórica? El castigo que Conmebol le puede poner a Paúl Vélez por sus declaraciones

ver también

¿Sanción histórica? El castigo que Conmebol le puede poner a Paúl Vélez por sus declaraciones

Tweet placeholder

Ahora Liga de Quito tendrá que acudir a Allala y Darío Aimar para el partido que tiene que jugar su equipo ante Sao Paulo por la Copa Libertadores. LDU vuelve a cuartos de final de la Copa Libertadores, después de 5 años, la última vez fue en 2019 cuando cayó ante Boca Juniors.

Publicidad
Joel Ordóñez, en la órbita de la Premier: ¿Marsella dejará pasar esta oportunidad?

ver también

Joel Ordóñez, en la órbita de la Premier: ¿Marsella dejará pasar esta oportunidad?

¿Hasta cuándo tiene contrato Richard Mina con Liga de Quito?

Richard Mina tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de 2026, sin embargo, no es claro que el jugador siga para la siguiente temporada. Sus últimas expulsiones no han caído bien a hinchas, técnico y también directiva.

¿Cuándo jugará Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo a disputarse primero en la altura de Quito se jugaría la semana del 15 de septiembre, después de las Eliminatorias. Mientras que la vuelta sería a semana seguida la del 22 de septiembre.

Encuesta

¿Debe irse Richard Mina de Liga de Quito?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Liga de Quito celebra en Copa Libertadores y también supera a Barcelona SC con este dato
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito celebra en Copa Libertadores y también supera a Barcelona SC con este dato

¿Sanción histórica? El castigo que Conmebol le puede poner a Paúl Vélez por sus declaraciones
Fútbol de Ecuador

¿Sanción histórica? El castigo que Conmebol le puede poner a Paúl Vélez por sus declaraciones

Joel Ordóñez, en la órbita de la Premier: ¿Marsella dejará pasar esta oportunidad?
Fútbol de Ecuador

Joel Ordóñez, en la órbita de la Premier: ¿Marsella dejará pasar esta oportunidad?

El único jugador de Liga de Quito que premió la CONMEBOL tras clasificar a 4tos de Libertadores
Fútbol de Ecuador

El único jugador de Liga de Quito que premió la CONMEBOL tras clasificar a 4tos de Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo