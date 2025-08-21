“Debe irse de Liga”: La hinchada de LDU pide salida de este jugador tras vencer a Botafogo

La hinchada de Liga de Quito celebró su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero no dudó en cuestionar directamente a un jugador. Los aficionados se mostraron muy molestos con Richard Mina tras hacerse expulsar cuando el partido estaba “liquidado”.
En redes sociales los cuestionamientos para Richard Mina no faltaron: “Richard Mina vio las tarjetas en pocos minutos. Expulsado. Qué manera de no controlar su fuerza de este muchacho“. “Richard Mina es un completo animal, sin cerebro, gordo asqueroso que no puede seguir”. “Richard Mina debe irse de Liga hoy mismo. Parece enemigo“, fueron algunos comentarios.
Y es que esta es la tercera roja para Richard Mina en 5 partidos. Es la primera que se lleva por ser directa, las otras dos fueron por dos amarillas, sin embargo, el central está teniendo un problema con este tipo de acciones. Y también termina perjudicando a Liga.
Ahora el central se fue expulsado por ir muy fuerte a una jugada que no representaba el peligro grande para defensa de Liga de Quito. Ahora, también Richard Mina será baja contra Sao Paulo, resta saber si le dan dos partidos o solo 1 al ser roja por VAR.
Ahora Liga de Quito tendrá que acudir a Allala y Darío Aimar para el partido que tiene que jugar su equipo ante Sao Paulo por la Copa Libertadores. LDU vuelve a cuartos de final de la Copa Libertadores, después de 5 años, la última vez fue en 2019 cuando cayó ante Boca Juniors.
¿Hasta cuándo tiene contrato Richard Mina con Liga de Quito?
Richard Mina tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de 2026, sin embargo, no es claro que el jugador siga para la siguiente temporada. Sus últimas expulsiones no han caído bien a hinchas, técnico y también directiva.
¿Cuándo jugará Liga de Quito vs Sao Paulo?
El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo a disputarse primero en la altura de Quito se jugaría la semana del 15 de septiembre, después de las Eliminatorias. Mientras que la vuelta sería a semana seguida la del 22 de septiembre.
