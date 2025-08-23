Conmebol confirma cuándo tendrá que jugar Liga de Quito vs Sao Paulo: ¿Lo ayuda LigaPro?

Liga de Quito clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y se tendrá que enfrentar en una llave muy igualada a Sao Paulo. La Conmebol ya confirmó cuándo tendrá que jugar LDU vs Sao, con un partido de LigaPro muy importante en medio.

Conmebol confirmó que Liga de Quito tendrá que enfrentar a Sao Paulo en el Rodrigo Paz Delgado el próximo jueves 18 de septiembre, desde las 17H00. La vuelta se jugará el 25 de septiembre en el mismo horario (Ecuador) pero será en Brasil.

No obstante, en medio de esta serie de Copa Libertadores, Liga de Quito tendrá que jugar contra Universidad Católica en la LigaPro, en un partido bisagra para definir los lugares del hexagonal final y si se acerca o no a Independiente del Valle.

Desde Liga de Quito se buscaría aplazar este partido de LigaPro, ya que el tiempo estaría muy justo para el juego del equipo ecuatoriano y viaje a Brasil. Se espera que la organización “ayude” al club y le cambie de horario el encuentro ante Católica.

Por otro lado, también está la posibilidad de mover el siguiente partido después de la vuelta de la llave de cuartos de final, el cual sería contra Técnico Universitario en Ambato por la fecha 30, la última de la fase regular de la LigaPro en este campeonato.

El puesto de Liga de Quito en la LigaPro

Actualmente, Liga de Quito se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos. No obstante, todo parece indicar que el interés de LDU apunta a ser la Copa Libertadores y su llave ante Sao Paulo, por lo cual, podría perder puntos claves en el campeonato nacional.

¿Dónde se podrá ver el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo?

El encuentro entre Liga de Quito vs Sao Paulo por la Copa Libertadores en los 4tos de final se podrá ver por la señal de ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

