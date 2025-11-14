La Selección de Ecuador volvió a empatar, ahora contra Canadá, y una vez más uno de los señalados es Sebastián Beccacece. El DT argentino sigue sin convencer y ponen a dos entrenadores de LigaPro como posibles reemplazantes del actual cuerpo técnico.

El primero es Tiago Nunes, el DT de Liga de Quito llegó casi a mitad de año y transformó totalmente al club ‘albo’ y con una plantilla corta los llevó a semifinales de Copa Libertadores. El brasileño fue ofrecido a Liga antes de la llegada de Beccacece, pero desde FEF optaron por otra opción.

El segundo es Diego Martínez, el entrenador de la U. Católica tiene a la ‘Chatolei’ peleando clasificación a Libertadores y es semifinalista de Copa Ecuador. En su momento sonó para procesos juveniles de Ecuador.

Además de los dos DTs, como es ya costumbre, los hinchas piden la llegada de Guillermo Almada a Ecuador. El uruguayo tiene una cláusula para firmar con Ecuador, México o Uruguay con facilidades económicas.

Sebastián Beccacece tiene contrato hasta junio 2026, cuando finalice la participación de Ecuador en la Copa del Mundo. El argentino tendrá que esperar a las elecciones de FEF para ver si es renovado.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Tiago Nunes – Liga de Quito. Foto: Getty.

