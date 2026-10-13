Confirman una nueva salida de Liga de Quito para sorpresivo club

Liga de Quito analiza los movimientos del siguiente año y hay una salida confirmada para el plantel 2027, pero con sorpresiva salida.

En Liga de Quito se vienen cambios en el plantel para la próxima temporada y una de las salidas estaría cerca de concretarse. Se trata de un futbolista que ha recibido críticas de la hinchada y que podría dejar el equipo albo en 2027 para buscar mayor continuidad.

Según reportes de medios bolivianos, Gabriel Villamil dejaría Liga de Quito para regresar a su país. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente el club al que llegaría, su futuro estaría lejos del fútbol ecuatoriano después de un semestre en el que perdió regularidad.

Si bien no se ha revelado el destino de manera oficial, el equipo apuntado sería Bolívar, de la Primera División de Bolivia. El volante ya defendió esa camiseta y el club habría buscado su regreso tanto el año pasado como durante este 2026.

La incógnita está en el precio de la operación. Liga de Quito habría pedido un millón de dólares por Villamil y, anteriormente, recibió ofertas que alcanzaban esa cifra. Hoy es complicado que Bolívar iguale esa cifra, lo que generó críticas en los hinchas por no venderlo cuándo pudieron.

La posible salida obligaría a Liga a buscar un nuevo mediocampista para 2027, aunque con un perfil más creativo, actualmente, Lucas Rodríguez es una de las opciones disponibles para esa función. Gabriel Villamil también es fijo en la Selección de Bolivia en las Eliminatorias pasadas.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Gabreil Villamil – Selección de Bolivia. Foto: Getty.

En resumen