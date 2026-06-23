Bombazo: Ángel Mena cambiará de club en pleno Mundial

El volante ecuatoriano Ángel Mena cambiará de equipo sorprendió a todos y dejaría Orense por otro club de LigaPro.

El mercado de fichajes de la LigaPro sigue moviéndose y ahora en uno de los sorpresivos movimientos, el volante ecuatoriano Ángel Mena dejaría Orense y tendría nuevo equipo. Uno de los grandes se quedará con el ex seleccionado de Ecuador en pleno Mundial.

Según el periodista Javier Ruíz, Ángel Mena será nuevo jugador de Emelec para el segundo semestre. El volante regresaría al club azul luego de casi siete años desde que se fue en el 2018.

A diferencia de lo que costaba antes, ahora Emelec pagará 150 mil dólares para que Mena deje Orense y regrese. Es el segundo refuerzo que tendrían casi cerrado según la prensa.

Ángel Mena se fue campeón ecuatoriano en el 2017, luego pasó por Cruz Azul, Club León y Pachuca de México antes de regresar al fútbol ecuatoriano para jugar con Orense.

En estos momentos, Ángel Mena es alternante del club de Machala aunque en su primer año era titular indiscutible. El contrato de Mena podría ser por dos temporadas.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Ángel Mena – Emelec.

En resumen