¡Bombazo de última hora! Analizan que 4 equipos de la LigaPro desciendan en 2026

Este jueves 22 de enero de 2026 surge un nuevo proyecto que podría cambiar para siempre la LigaPro. Ahora se analiza un cambio histórico con hasta 4 descensos para la temporada 2027. Lo cual pondría a varios grandes en aprietos, uno de ellos Emelec.

En la Federación Ecuatoriana de Fútbol se analizará un cambio histórico que pretende reestructur el fútbol ecuatoriano. Hay una propuesta que pide 4 descensos de la Serie A, dos de aquellos que terminen últimos en la tabla de posiciones, y 2 con el peor promedio de puntos en la temporada 2024, 25 y 26.

Con este modelo de descenso en la actualidad equipos tradicionales como Emelec o Delfín, ambos campeones de Ecuador, podrían terminar en la Serie B por el promedio de sus participaciones en los últimos años. Este descenso también se aplicaría en los siguientes años.

Esta propuesta mantendría los 4 descensos hasta 2028, donde se pretende tener una LigaPro con tan solo 12 equipos, ya que aunque 4 clubes pierdan la categoría, la propuesta sería que solo 2 de la Serie B lleguen a la primera división en cada año.

El cambio que se pretende hacer en la LigaPro.

Se pretende que con esta estructura se regule la Serie B a 20 equipos, y se cree una “serie C” con regiones y divisiones y se cambie el modelo actual, donde más de 300 equipos terminan compitiendo por dos cupos de ascenso a la Serie B y con un formato muy radical.

Publicidad

Publicidad

¿Qué equipos descendieron en 2025 en Ecuador?

ver también Luis Fernando León confirmó en qué equipo jugará en la temporada 2026

En la temporada 2025, perdieron la categoría Vinotinto del Ecuador y El Nacional, sin embargo, el ‘Bi-Tri’ lo hizo por una sanción administrativa. En realidad, el otro equipo que había perdido la categoría en esta temporada era Técnico Universitario

Encuesta¿Cómo prefieres la LigaPro? ¿Cómo prefieres la LigaPro? Ya votaron 0 personas

En síntesis

La FEF analiza implementar cuatro descensos en la Serie A para la temporada 2027 .

analiza implementar en la Serie A para la temporada . El nuevo formato busca reducir la LigaPro a 12 equipos para el año 2028 .

a para el año . Los clubes Vinotinto, El Nacional y Técnico Universitario perdieron la categoría en el 2025.

Publicidad