Bombazo: Jhonny Quiñónez dejaría Barcelona por otro grande de LigaPro

Fue ratificado por César Farías y Jhonny Quiñónez se ha convertido en una de las figuras de Barcelona SC, sin embargo su futuro podría estar fuera del club ‘torero’ pero no de LigaPro. Otro grande de Ecuador ya contactó al volante para un fichaje en el 2026.

Según medios locales, Liga de Quito ya contactó a Johnny Quiñónez para ficharlo una vez que termine su préstamo. Barcelona tiene opción de compra pero no pueden costear los 500 mil dólares del acuerdo.

Una vez finalizado el préstamo en junio, Quiñónez debe volver a Independiente de Avellaneda. El club argentino no lo tendría en planes y analiza volver a prestarlo.

Liga de Quito requiere un volante central tras el irregular nivel de Gabriel Villamil y Kevin Minda. Para Farías, el volante ex Aucas es figura clave en el once, pero se iría por lo económico.

Quiñónez llegó a prestamo en el 2025 pero tuvo un año sin mucha continuidad y con críticas, sin embargo la confianza del DT venezolano elevó su nivel mostrado este año.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Jhonny Quiñónez dejó Independiente para volver a Barcelona. Foto: Getty.

En resumen