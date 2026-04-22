Referente de River Plate le pone cruel etiqueta a Kendry Páez: "Es un jugador...."

Kendry Páez sigue buscando ganarse un lugar en River Plate, y tras haber sido titular en el Superclásico vs. Boca Juniors, el ecuatoriano volvió a recibir críticas. Un referente del club argentino habló de su presencia en el once titular de Coudet y le puso un calificativo negativo.

Reinaldo ‘Mostaza’ Merlo contó que le “sorprendió la titularidad de Kendry Páez en el Clásico, lo vi y me pareció un jugador blandito”. Para el ex jugador y DT de River, el ecuatoriano no debió arrancar desde el inicio.

“Pensé que Páez no iba a jugar. Entró un ratito con Carabobo, un ratito bien, nada más“, continuó en sus declaraciones en Radio La Red. Los 20 minutos disputados contra Carabobo en Sudamericana convencieron a Coudet de alinearlo de estelarista.

Sobre la derrota de River, ‘Mostaza’ dijo que: “Perder un clásico te duele. Tenés que sufrirlo el tiempo que te dure sufrirlo y, después, tenés que volver a arrancar”. River Plate está en doble competencia de torneo argentino y Copa Sudamericana.

La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

Kendry Páez fue titular con River Plate – Foto: Getty

Publicidad

En resumen