Conmoción en Ecuador: Histórico equipo de LigaPro entra en proceso de quiebra

Este jueves 12 de marzo de 2026 se reveló que un histórico equipo de la LigaPro entró en un proceso de quiebra y alarmó a todos sus aficionados. Aunque todavía no está la posibilidad de “desaparecer” como otros clubes, esa conclusión aparece más fuerte ahora.

De acuerdo a la revelación de Esteban Ávila un acreedor presentó un pedido de proceso de quiebra para El Nacional por una deuda de 90 mil dólares. El pedido avanzó y ahora El Nacional quedará bajo una administración de quiebra para los siguientes meses. El caso ya está en el sistema judicial.

Este nuevo golpe dirigencial para el equipo 13 veces campeón del fútbol ecuatoriano supone que se intervengan las cuentas y se audite cada proceso del club para las siguientes semanas. Cada dólar que ingrese debe ser destinado a pagar las deudas. Además, se embargarían bienes y el club ya no tendría donde entrenar.

Aunque el club podría seguir jugando si se determina que los egresos son mayor a los ingresos, bajo la administración de quiebra, supondría una posible desaparición del equipo. Asimismo, en estos meses se expone a un eventual descenso administrativo si no cumple con los controles económicos para jugar.

El Nacional descendió a la Serie B para este 2026. (Foto: Imago)

La crisis de El Nacional podría decantarse rápidamente en un descenso administrativo al ascenso nacional (tercera categoría), puesto que, debe pagar ciertas deudas cada semana para jugar y también cumplir un control financiero de LigaPro.

Todos los títulos de El Nacional en la historia del fútbol ecuatoriano

En toda su historia, El Nacional es uno de los equipos que más campeonatos tiene en el fútbol ecuatoriano. Ganó 13 títulos locales (LigaPro) y 2 Copa Ecuador, el último en 2024. Solo es superado por equipos como Barcelona SC, Emelec o Liga de Quito en campeonatos.

