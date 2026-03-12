Allen Obando tendrá una revancha más para conseguir minutos en esta temporada, el delantero ecuatoriano tiene nuevo equipo tras dejar el Inter Miami en diciembre. El ex Barcelona SC se va al fútbol de Europa hasta el final de año a préstamo.

Obando ha sido presentado en el NK Istra de la primera división de Croacia, cedido por el grupo Atlético de Madrid. El juvenil se fue del Inter Miami con 2 goles y 8 partidos jugados.

En Ecuador sonó para varios equipos como un regreso a Barcelona cuando los ‘toreros’ buscaban un delantero, así como rumores que lo ponían en planes de Delfín SC y hasta Emelec.

En Europa ganaría más de 100 mil dólares al año, aunque la prioridad del futbolista es tener continuidad. En Ecuador jugó dos temporadas en primera división con Barcelona.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Allen Obando – NK Istra.

