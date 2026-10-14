Casi ganan 2 Copa Libertadores y ahora revelan la fortuna que debe Liga de Quito

Liga de Quito tiene un déficit económico casi al mismo nivel de lo que debe Barcelona SC.

Este miércoles 14 de octubre de 2026 se reveló una muy grave noticia a la interna de Liga de Quito que preocupa a toda su hinchada. El equipo ecuatoriano estuvo muy cerca de ganar la Copa Libertadores de 2025 y en 2026 también ganó una importante fortuna, pero parece que nada ha dado resultado.

El periodista Camilo Taufic reveló en la Radio Redonda que el déficit de Liga de Quito es de 42 millones de dólares. El club ecuatoriano está sumamente endeudado y lo más preocupante es que este monto creció exponencialmente en los últimos 3 años.

Hace 3 años, Liga de Quito debía poco más de 30 millones, y justamente ahora cuando más logros internacionales ha conseguido en los últimos años, es cuando más ha crecido la deuda. Son cifras preocupantes que lo convierten en el segundo equipo con más deuda en el país.

Tal es la deuda de Liga de Quito, que el club está muy cerca de alcanzar lo que debe Barcelona SC, ya que el ‘Ídolo’ tiene un pasivo cercano a los 55 millones de dólares. Los dos clubes más grandes del país están muy complicados a nivel financiero.

¡𝗨𝗦𝗗 𝟰𝟮 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗘𝗦 𝗘𝗟 𝗗𝗘́𝗙𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗚𝗔! 💣💵😲@camilin86 reveló en Aló Fútbol que la dirigencia de Liga informó sobre la deuda acumulada del club durante la última asamblea, a la que asistieron apenas 35 socios. 😳



¿Cuál es el futuro de la U? 🔴 pic.twitter.com/gsROrJ9FuA — La Radio Redonda ⚽️ (@LaRadioRedonda) October 14, 2026

En los últimos años, Liga de Quito también ha recibido importantes montos por la venta de jugadores como Óscar Zambrano, Ezequiel Piovi, Nilson Angulo, entre otros. Pero también el club hizo importantes fichajes que también implicaron un gasto de dinero.

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Los millones que ganó Liga de Quito en la Copa Libertadores 2025

En la Copa Libertadores 2025 Liga de Quito llegó hasta las semifinales del torneo. En ese certamen, el equipo ecuatoriano sumó 9.24 millones en premios económicos solo por alcanzar esta fase. Quedó eliminado por Palmeiras en esta instancia.

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