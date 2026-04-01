Este viernes 3 de abril de 2026 se enfrentan por la fecha 7 de la LigaPro, Liga de Quito contra Barcelona SC. El encuentro se vive como un clásico, y en esta tónica, el entrenador del club, César Farías, le puso un importante “apodo” al que será su nuevo rival.

En una entrevista para Machdeportes en el programa El Golazo, César Farías palpitó lo que será el duelo ante Liga de Quito y el entrenador venezolano reconoció a LDU y apodó al club rival como un “gran equipo”. Ambos llegan también pensando en la Copa Libertadores.

“El pasado reciente de Liga ha sido muy bueno. Es un equipo grande también. Es un partido importante”, comentó el entrenador palpitando ya lo que será su duelo ante LDU en esta LigaPro. Es la primera vez que lo enfrenta como entrenador de Barcelona SC.

Farías comentó que Liga no está a “tope” en este comienzo de temporada, pero también que el proceso de Tiago Nunes le lleva una “ventaja de continuidad”. “Nosotros hoy tenemos más ritmo y nos hemos acoplado rápidamente”, comentó el entrenador.

César Farías dirige a Barcelona SC en este 2026. (Foto: Imago)

Para sorpresa de todos, Barcelona SC decidió moverse en esta pretemporada a trabajar en Quito, apuntando a mejorar sus condiciones físicas y también a hacer un gran partido contra LDU. Los amarillos y blancos debutarán en la siguiente semana en la Copa Libertadores.

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Los números de César Farías como DT de Barcelona SC

César Farías ha dirigido en Barcelona SC en esta temporada un total de 10 partidos entre todas las competencias. Sumó 4 victorias, 4 empates y tan solo 2 derrotas. Aunque en LigaPro está lejos del primer lugar, el venezolano logró meter a los amarillos a pelear en la fase de grupos en la Copa Libertadores.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs Barcelona SC y qué canal pasa el partido?

El partido de Liga de Quito contra Barcelona SC se jugará este viernes, 3 de abril de 2026, y será transmitido por la señal de Zapping Sports.

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En síntesis:

César Farías reconoció a Liga de Quito como un “equipo grande” previo al duelo por la fecha 7 de la LigaPro .

reconoció a como un “equipo grande” previo al duelo por la fecha 7 de la . El entrenador venezolano registra 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas en 10 partidos al mando de Barcelona SC .

en 10 partidos al mando de . El partido se disputará este viernes 3 de abril de 2026 y será transmitido en vivo por la señal de Zapping Sports.