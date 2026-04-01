Aunque la rompió con la Selección de Ecuador, Flamengo ya identificó al reemplazo de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata viene de dos grandes partidos en la Selección de Ecuador ante Marruecos y Países Bajos. No obstante, la realidad en su club es muy diferente, donde no cuenta para el DT y sus múltiples indisciplinas lo tienen lejos de volver a sumar minutos.

Ahora, pese a este gran momento, en Flamengo ya identificaron al jugador que lo debe reemplazar. De acuerdo con la información de Gazeta Esportiva en Brasil, el club quiere fichar al extremo brasileño, Luiz Henrique, que actualmente está jugando en Rusia.

El jugador brasileño se perfila para ser una nueva “bomba” de mercado de Flamengo, que hace poco fichó a Lucas Paquetá por más de 30 millones de euros. No obstante, para hacer este movimiento el club primero quiere vender a su jugador ecuatoriano.

Flamengo espera recibir por Gonzalo Plata un poco más de 20 millones de dólares para transferirlo. Aunque su disciplina no es la mejor, el extremo ecuatoriano promete hacer un gran Mundial en 2026 y eso evidentemente mejora su precio.

Gonzalo Plata fue titular con Ecuador en los recientes amistosos. (Foto: GettyImages)

Los siguientes partidos de Flamengo determinarán si Gonzalo Plata se volvió a ganar la confianza del DT, tras su gran nivel en los amistosos. El jugador incluso viene sin ser convocado en varios partidos del Brasileirao y ya viene la Copa Libertadores.

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Los números de Gonzalo Plata en este 2026 con Flamengo

En lo que va de la temporada 2026 con Flamengo, el extremo ecuatoriano solo ha jugado 3 partidos con el club. Marcando 1 gol y no ha dado ni una sola asistencia. Apenas lleva en cancha tras 128′ minutos y después de la salida de Filipe Luis ya ni va al banco de suplentes.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

Actualmente, Gonzalo Plata tiene un valor de mercado de 8 millones de euros. El jugador ecuatoriano tiene una cláusula de 20 millones y es a esa cifra a la que se enfocará Flamengo para una posible venta.

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En síntesis:

Flamengo busca fichar al brasileño Luiz Henrique como reemplazo de Gonzalo Plata ante sus constantes indisciplinas.

busca fichar al brasileño como reemplazo de Gonzalo Plata ante sus constantes indisciplinas. El club brasileño espera vender al extremo ecuatoriano por una cifra superior a los 20 millones de dólares .

. En lo que va de 2026, Gonzalo Plata apenas ha sumado 128 minutos y un gol en tres partidos disputados con el “Mengão”.