Kendry Páez dejó Europa por el bajo rendimiento y poca regularidad. El ecuatoriano llegó a River con Marcelo Gallardo con esperanzas de ser titular. Ahora se cambió de DT y al ecuatoriano no le va tan bien y todos se preocupan en Ecuador.

En un principio, “Chacho” Coudet decidió darle minutos a Kendry Páez, sin embargo, el jugador ecuatoriano fue perdiendo protagonismo de a poco. Ahora el volante recibe otro golpe de su nuevo entrenador en Argentina.

River venció a Belgrano en la última fecha del campeonato, pero Coudet decidió que Kendry Páez sea suplente. El ecuatoriano venía sin jugar ante Países Bajos y por ende descansado, pero el DT no le dio minutos, no entró ni cuando el partido estaba liquidado.

Es el segundo partido consecutivo en River Plate en el que Kendry Páez no suma minutos. El jugador ecuatoriano fue suplente previo a la fecha FIFA y ahora nuevamente fue al banco. Desde River no han aclarado por qué el ecuatoriano dejó de jugar.

Kendry Páez recibe otro golpe en River Plate. (Foto: GettyImages)

En caso de mantenerse esta dinámica, no deja de ser una pésima noticia para la Selección de Ecuador de cara al Mundial 2026. El futbolista ecuatoriano podría ser convocado, pero sin ritmo se ve poco probable que el ecuatoriano ayude al equipo nacional.

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Los números de Kendry Páez con River Plate

Con la camiseta de River Plate, Kendry Páez apenas ha jugado 5 partidos. El volante no suma goles ni asistencias y su actual rendimiento comienza a ser muy preocupante a 66 días del Mundial 2026.

¿Kendry Páez se puede marchar de River?

Actualmente, Kendry Páez tiene en River Plate un contrato hasta mediados de 2027. Pero a mitad de año puede regresar a Chelsea si no ha jugado el 50% de los partidos que pudo disputar con el club.

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En síntesis:

El futbolista Kendry Páez suma dos partidos consecutivos como suplente sin minutos en River Plate.

suma dos partidos consecutivos como suplente sin minutos en River Plate. El técnico Eduardo Coudet no utilizó al volante ecuatoriano en la reciente victoria ante Belgrano.

no utilizó al volante ecuatoriano en la reciente victoria ante Belgrano. Con River Plate, Páez registra solo 5 partidos jugados a 66 días del Mundial 2026.