Kendry Páez recibe la peor noticia de todas en River Plate

Parecía que Kendry Páez había encontrado su lugar en River Plate bajo el mando de ‘Chacho’ Coudet, sin embargo este domingo eso cambió. El DT argentino le dio una dura noticia al volante ecuatoriano.

En el partido entre River Plate y Estudiantes de Río Cuarto, Kendry Páez no solo perdió la titularidad, si no que no tuvo minutos. El DT realizó los cinco cambios y no ingresó al ex volante del Chelsea.

Esto es un giro total a la situación de Kendry, quién venía de encadenar dos partidos consecutivos de titular. En el fin de semana anterior, salió al cambio por molestias musculares.

Otra situación a remarcar en River Plate es que esta vez ya contó con Juan Fernando Quintero y con Freitas a disposición. De esta forma se puede inferir que entre estos dos nombres saldrá el titular y el primer suplente.

Kendry Páez vería sus minutos relegados si es que ambos mencionados están en condiciones, por lo que el ex Independiente del Valle tendrá que pelear para por lo menos ser el primer relevo.

La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

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Kendry Páez – River Plate. Foto: Getty.

En resumen