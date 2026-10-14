Chelsea decidió dónde mandará a Kendry Páez en el 2027

El volante ecuatoriano Kendry Páez sigue buscándose un lugar en el Chelsea y el club inglés decidió su futuro tras tenerlo en la sub 21.

Kendry Páez continúa con su proceso de adaptación en la Sub-21 del Chelsea y, después de varias semanas en esa categoría, comienzan a aparecer señales positivas sobre su futuro. El club inglés sigue evaluando cómo recuperar la mejor versión del volante ecuatoriano y prepara un nuevo movimiento para que pueda sumar experiencia y minutos.

Tras este periodo en la Sub-21, Páez habría mejorado la consideración dentro del club y la intención sería cederlo para la próxima temporada a la Championship. Chelsea espera que el mediocampista termine de adaptarse al fútbol británico antes de darle una oportunidad en su primer equipo.

De esta manera, el equipo londinense dejaría de priorizar una venta definitiva. La apuesta sería encontrarle un destino en la Championship, la segunda división inglesa, donde pueda tener continuidad y acercarse progresivamente al nivel que exige la Premier League.

Antes de enviarlo a la Sub-21, Chelsea intentó encontrarle acomodo en distintos mercados, con opciones en Turquía, México y Brasil, además de equipos de la propia Championship. Sin embargo, ninguna de esas alternativas terminó consolidándose y el club tuvo que relegarlo a las inferiores ya que no entraba en planes de Xabi Alonso.

El ecuatoriano también ha perdido espacio en la Selección de Ecuador. No apareció en la primera convocatoria de Marcelo Gallardo y, de acuerdo con el panorama actual, tampoco estaría entre las opciones para la fecha FIFA de noviembre.

La fortuna que pagó el Chelsea por Kendry Páez

El Chelsea pagó aproximadamente 18,4 millones de euros (cerca de 20 millones de dólares) a Independiente del Valle por el 80% de los derechos deportivos de Kendry Páez.

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Kendry Páez sigue siendo parte del Chelsea sub 21 en los partidos oficiales. Foto: Getty.

En resumen