Moisés Caicedo estaría muy cerca de firmar un nuevo contrato y extender su vínculo con Chelsea por más años. El ecuatoriano ya tiene un acuerdo hasta 2031 y ahora podría renovar hasta 2033. Adicionalmente, el ecuatoriano pasaría a ser uno de los mejores pagados.

De acuerdo a la información revelada por César Luis Merlo en De Una, Moisés Caicedo pasaría a ser uno de los 3 mejores pagados de Chelsea con su nuevo contrato. El volante ecuatoriano ya es uno de los mejores pagados con un salario de 9 millones más bonus por temporada.

Los mejores pagados de Chelsea

De acuerdo a la información de Fichajes, los 3 mejores pagados de Chelsea son:

Enzo Fernández (10.94 millones)

Marc Cucurella (10.64 millones)

Pedro Neto (10 millones)

Por lo cual, se espera que Moisés Caicedo pase a ganar más de 10 millones con su nuevo salario. Jugadores como Enzo Fernández y Marc Cucurella también están negociando un nuevo contrato y seguramente mejorarán sus condiciones actuales.

Moisés Caicedo pasaría a ganar más de 10 millones en Chelsea. (Foto; GettyImages)

Además, con este aumento salarial y contractual, Chelsea espera terminar con los rumores que ponen a Moisés Caicedo cerca de otros equipos. El ecuatoriano firmaría un vínculo que uniría su futuro a los ‘Blues’ por los siguientes 7 años y lo terminaría ya a la edad de 31 años.

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Los números de Moisés Caicedo en Chelsea en esta temporada

En toda la temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Su valor de mercado es de 110 millones; siendo el volante defensivo más caro del mundo.

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