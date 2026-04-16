“Futbolista de cristal…”: hinchas de Barcelona SC explotan tras comunicado de Joao Rojas

Joao Rojas venía siendo uno de los mejores jugadores de Barcelona SC en el 2026. Sin embargo, en el partido ante Botafogo, en Brasil, el delantero salió lesionado por un dolor en la rodilla. Cuando parecía que esta vez no era tan grave, todo se complicó y nuevamente será operado.

La situación de Joao Rojas viene molestando a los aficionados, puesto que, el 10 más ha pasado lesionado que en cancha desde su fichaje en el 2024. Casi no ha jugado lo que se esperaba y ahora incluso no hay tiempo certero para su fecha de recuperación.

Ante esto, los hinchas se volvieron a enojar con el jugador y explotaron en redes sociales: “Este disque futbolista de cristal no se cansa de estafar en el fútbol, ya estafó a los Rayados donde no jugo nada, y en Barcelona solo se la ah pasado jugando Golf”. “Si no rescinden contrato, bajarle el sueldo 50% y traigan un 10 y un volante por fuera de verdad”. “Termínenle el contrato, que se recupere pero en otro lado. No somos hospital ni clínica de rehabilitación”; comentaron varios hinchas.

En 2024, Joao Rojas sufrió una rotura en el peroné, que lo llevó a estar fuera de las canchas por más de año y medio. Además, el jugador estuvo cerca de retirarse por esa molestia. Volvió a finales de 2025 jugó y ahora nuevamente estará fuera de las canchas.

Comentaron los aficionados de Barcelona SC. (Captura de pantalla)

Además, esta nueva lesión de Joao Rojas también ha causado polémica a la interna del club, debido a que, primero se supo de su lesión por un comunicado del futbolista. Barcelona SC apenas hizo oficial la lesión de Rojas y su operación hace pocos minutos.

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La decisión de operarse es de Joao Rojas

En su comunicado oficial, Barcelona SC detalló que la operación es decisión de Joao Rojas. El jugador y el club coinciden en que esta se toma pensando en su proyección a futuro.

El comunicado de Barcelona SC sobre Joao Rojas. (Foto: @BarcelonaSC)

Los números de Joao Rojas en Barcelona SC

En 3 temporadas con Barcelona SC, Joao Rojas ha jugado con Barcelona SC apenas 30 partidos entre todas las competencias. Solo ha marcado 2 goles y dio 2 asistencias. Números muy bajos para un futbolista que antes de llegar al ‘Ídolo’ era convocado a la Selección de Ecuador.

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En síntesis: