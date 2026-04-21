Chelsea le pone astronómico nuevo precio a Moisés Caicedo tras renovarlo

Moisés Caicedo renovó con el Chelsea por tres temporadas más, esto representa un salto importante en el salario del ecuatoriano pero también en otros rubros económicos. El gigante de Inglaterra le pone nuevo precio al volante ecuatoriano tras firmarlo.

Según Sky Sports, el nuevo precio de salida de Moisés Caicedo es de 250 millones de euros. Antes de su renovación, el ‘tricolor’ podría haber salido por los 140 millones de euros que pagaron inicialmente.

Moisés Caicedo extendió su contrato hasta el 2033, es decir por siete temporadas más. No es habitual que los jugadores firmen contratos tan largos y ahora el seleccionado de Ecuador cumpliría diez años en el Chelsea si cumple el contrato.

En medio de rumores, hubo supuestos interés del Real Madrid y PSG en la contratación del futbolista ecuatoriano. Ambos querían poner los 150 millones iniciales.

La información no habla de cifras exactas pero se espera que Moisés Caicedo pase a cobrar más de 10 millones de euros al año, siendo de los mejores pagados del gigante ‘blue’.

Los números de Moisés Caicedo en Chelsea en esta temporada

En toda la temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Su valor de mercado es de 110 millones según TransferMrkt; siendo el volante defensivo más caro del mundo.

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Moisés Caicedo ya ha sido campeón dos veces con el Chelsea.

En resumen