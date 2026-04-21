Barcelona SC encadena varios partidos con funcionamiento irregular y a mitad de temporada podría haber cambios. César Farías analiza varias salidas y dos de los sacrificados serían extranjeros.

Según Radio Diblu, tres de los extranjeros están en análisis y su salida es una fuerte posibilidad para mitad de temporada. Los dos más señalados son Sergio ‘Toto’ Núñez, Héctor Villalba y Tommy Martínez.

Tommy Martínez llegó para ser el recambio del volante ofensivo mientras que Núñez incluso se perfilaba para ser el titular por encima de Darío Benedetto, sin embargo su aporte ha sido muy cuestionado.

La directiva analiza nuevos refuerzos y la renovación de la cuota extranjera podría ser la alternativa. Darío Benedetto, Milton Céliz, Javier Báez, Matías Lugo y José Contreras por su parte son pilares para César Farías y su permanencia no está en duda.

El club analizará su presupuesto para ver la posibilidad de fichajes, el equipo complicó obtener recursos de una siguiente ronda de la Copa Libertadores tras dos derrotas seguidas en fase de grupos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Tommy Martínez – Barcelona.

En resumen