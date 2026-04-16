Christian Alemán fue uno de los mejores jugadores de la LigaPro en el 2025, con la camiseta de Manta. ‘Palmerita’ sorprendió a todos y acabó saliendo de Ecuador para jugar con Bolívar. Ahora el jugador dejó Bolivia por motivos personales y ya suena para otro equipo en Ecuador.

De acuerdo a la información de Mercado Fútbol, Christian Alemán se metió en planes de Delfín para regresar a la LigaPro. El jugador ecuatoriano podría volver a la LigaPro para después del Mundial 2026 y firmar un nuevo contrato con un equipo de Manta.

Varios grandes de la LigaPro también estuvieron preguntando por él a comienzos de temporada, sin embargo, el plan del jugador pasaba por salir al extranjero. Se desconocen cuáles fueron los motivos que precipitaron su salida de Bolívar a los pocos meses de llegar.

El mercado de fichajes de la LigaPro está cerrado, por lo cual, cualquier equipo que quiera comprarlo al jugador ecuatoriano deberá hacerlo ahora, pero inscribirlo después del Mundial 2026. Aunque esté “libre” ya no puede ser inscrito en este momento del torneo.

Alemán puede volver a Delfín. (Foto: Captura de pantalla)

Delfín viene en una temporada muy irregular, donde llevaba varios partidos con derrota, pero acabó venciendo a Liga de Quito en la última fecha de la LigaPro. Sin embargo, el club no tiene un jugador de las características de Alemán que pueda solucionar los problemas en ofensiva.

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Los números de Alemán en la temporada 2025

En la temporada 2025, Christian Alemán jugó un total de 32 partidos entre todas las competencias con el Manta. Marcó 9 goles y dio 10 asistencias, fue uno de los mejores jugadores de toda la LigaPro. Estuvo en cancha cerca de 2.000 minutos y ahora mismo su valor de mercado es 1 millón de dólares.

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